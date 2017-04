Waarom Vitesse vooral AZ moet vrezen

In de Eredivisie is het verschil tussen nummer vijf AZ en nummer zes Vitesse slechts één punt. In de finale van de KNVB Beker kan het er daarom wel eens om spannen. Op basis van de onderlinge balans is AZ licht favoriet voor de eindzege, maar vergeet de bekerwedstrijd van het seizoen 2000/01 niet.

De topscorer aller tijden in de duels tussen AZ en Vitesse zal zich het bekerduel van woensdag 7 februari 2001 wellicht nog wel kunnen herinneren. Kenneth Perez maakte toen in Arnhem de enige treffer voor de Alkmaarders. Dat was niet genoeg voor de winst in de enige wedstrijd tussen AZ en Vitesse in de beker tot nu toe. Mamadou Zongo en Victor Sikora vonden het net namens de Arnhemmers, die zich plaatsten voor de halve finale van het toernooi.



AZ en Vitesse speelden uiteraard veel vaker tegen elkaar, maar dan niet in de bekercompetitie. Beide ploegen troffen elkaar in totaal 61 keer. Eerstgenoemde is in de onderlinge wedstrijden het sterkst, tot nu toe. AZ won vaker wel dan niet van Vitesse, maakte meer doelpunten en heeft dus een beter doelsaldo dan de geel-zwarte formatie.

Head to head (61 keer) AZ Vitesse Winst 29 19 Gelijk 13 13 Verlies 19 29 Doelpunten voor 97 65 Doelpunten tegen 65 97

Is dat waarom AZ de beker wint?

Laatste tien jaar onderlinge balans



Hoewel AZ op basis van de onderlinge duels nét ietsje beter presteert, maken beide ploegen het elkaar wel vaak erg lastig. De afgelopen tien seizoenen bijvoorbeeld gebeurde het slechts drie keer dat één van beide ploegen met drie of meer doelpunten verschil een afgetekende zege boekte. Even zo vaak was dat het team uit Alkmaar.



Toch geven ook de cijfers over de afgelopen tien seizoenen aan dat AZ de favoriet is voor de bekerzege. Vitesse won in die periode van de twintig onderlinge duels slechts vijf keer. Tien maal was AZ de sterkste, vijf wedstrijden eindigden in een gelijkspel.

2016/17 Eredivisie Vitesse 2:1 AZ 2016/17 Eredivisie AZ 2:2 Vitesse 2015/16 Eredivisie AZ 1:0 Vitesse 2015/16 Eredivisie Vitesse 0:2 AZ 2014/15 Eredivisie Vitesse 3:1 AZ 2014/15 Eredivisie AZ 1:0 Vitesse 2013/14 Eredivisie Vitesse 0:2 AZ 2013/14 Eredivisie AZ 1:1 Vitesse 2012/13 Eredivisie AZ 4:1 Vitesse 2012/13 Eredivisie Vitesse 1:2 AZ 2011/12 Eredivisie Vitesse 2:2 AZ 2011/12 Eredivisie AZ 4:0 Vitesse 2010/11 Eredivisie AZ 3:1 Vitesse 2010/11 Eredivisie Vitesse 1:1 AZ 2009/10 Eredivisie Vitesse 0:3 AZ 2009/10 Eredivisie AZ 1:2 Vitesse 2008/09 Eredivisie AZ 1:2 Vitesse 2008/09 Eredivisie Vitesse 1:1 AZ 2007/08 Eredivisie AZ 2:1 Vitesse 2007/08 Eredivisie Vitesse 1:0 AZ



Of Vitesse nou uit speelt tegen AZ of in eigen huis speelt, de Alkmaarders bleken toe nu toe op beide terreinen het sterkste. AZ-Vitesse was van de dertig keer veertien keer een prooi voor de thuisploeg, Vitesse-AZ leverde de bezoekers van de 31 duels vijftien keer een zege op.



AZ-Vitesse Vitesse-AZ Winst AZ 14 15 Gelijkspel 6 7 Winst Vitesse 10 9 Goals AZ 46 51 Goals Vitesse 31 34



Trainers tegen elkaar

Gaat Vitesse de strijd dan winnen op basis van de statistieken die de trainers in de onderlinge duels kunnen weerleggen? Dat scheelt niet veel, maar het antwoord is toch: nee.



John van den Brom (nu AZ) en Henk Fraser (nu Vitesse) troffen elkaar als trainer vijf keer. Van den Brom was in die duels telkens coach van AZ, Fraser coachte twee keer Vitesse en drie keer ADO Den Haag. Van den Brom won twee keer, Fraser won tweemaal, één duel eindigde in een gelijkspel.



De vergelijking tussen Van den Brom als coach tegen Vitesse, of Fraser als coach tegen AZ wijst wel een winnaar aan. Van den Brom won vier van zijn acht duels met Vitesse, Fraser won van zijn zeven duels met AZ slechts drie keer.

Van den Brom

Balans tegen Vitesse Wedstrijden W G V ppw 8 4 1 3 1,63

Balans tegen Henk Fraser Wedstrijden W G V ppw 5 2 1 2 1,40

Fraser

Balans tegen AZ Alkmaar Wedstrijden W G V ppw 7 3 1 3 1,43

Balans tegen John van den Brom Wedstrijden W G V ppw 5 2 1 2 1,40



Vitesse zal zich ongetwijfeld niet druk maken over alle bovenstaande statistieken en vol overgave de bekerfinale gaan spelen. Dat het spannend kan worden, wijzen de duels eerder dit seizoen in de competitie wel uit. In Alkmaar werd het 2-2, in Arnhem won... juist. Vitesse, met 2-1. Alles is dus mogelijk zondag.