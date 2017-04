De beste kampioen van Europa heet... Celtic

Bayern München verzekerde zich zaterdag van de titel in de Bundesliga. De Duitse ploeg is op dit moment, zondagochtend 30 april 2017, niet de beste kampioen van de top-25 competities van Europa. Degene die het best presteert, komt uit Schotland en luistert naar de naam Celtic.

Van de 25 beste competities in Europa is de kampioen in negen landen al bekend. Bayern München (Duitsland), Shakhtar Donetsk (Oekraïne), Olympiakos (Griekenland), FC Basel (Zwitserland), FC Kopenhagen (Denemarken), Celtic (Schotland), FC Viitorul (Roemenië), Hapoel Beer Sheeva (Israël) en Ludogorets (Bulgarije) konden zich al laten huldigen omdat ze de beste van het land zijn geworden. In Denemarken, Roemenië, Israël en Bulgarije zit het seizoen er zelfs al op.



De verwachting is dat een aantal ploegen zich op korte termijn tot kampioen gaat kronen. Denk bijvoorbeeld aan Feyenoord in Nederland. In twee landen daarentegen gaat het nog heel lang duren totdat bekend is wie met de schaal staat. Het seizoen in Zweden en Noorwegen is pas zes speeldagen onderweg.

Bayern München heeft na 31 wedstrijden in de Duitse competitie tien punten meer dan nummer twee RB Leipzig. Knap, want dat komt neer op slechts twintig verliespunten. Toch zijn er ploegen die het nog beter doen dan de Duitse topclub. Hapoel Beer Sheeva (19) en Ludogorets (11) bijvoorbeeld. De kampioen die tot dusverre het minste punten liet liggen, is Celtic. De Schotten pakten in 34 wedstrijden maar liefst 94 punten. Dat komt neer op acht verliespunten. Er zijn nog vier wedstrijden te gaan, dus twaalf punten te verliezen. In dat geval zou Celtic dus net als Bayern eindigen op twintig verliespunten.

Koplopers top-25 competies van Europa: