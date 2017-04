Bayern kampioen: opnieuw een prijs voor Ancelotti

Het is voor Carlo Ancelotti een nieuwe kroon op zijn werk. De oefenmeester laat keer op keer zien een absolute grootheid te zijn in het trainersvak. Altijd rustig langs de kant met één opgetrokken wenkbrauw is hij het brein achter vele successen. Toch ging het voor de Italiaan niet altijd vanzelf.



Tegenslag

Na een succesvolle carrière als speler besluit Ancelotti zijn geluk te beproeven als trainer bij het bescheiden Reggiana in de Serie B. Het is even wennen voor de Italiaan. Een jaar voor zijn debuut als hoofdtrainer bereikte hij in 1994 de WK-finale met Italië als assistent van bondscoach Arrigo Sacchi. In zijn eerste seizoen bij Reggiana behaalt hij met zijn ploeg direct promotie naar de Serie A.



Het is voor Parma reden om Ancelotti aan te nemen als hoofdtrainer. Hier kan hij beschikken over absolute wereldsterren als Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Hernan Crespo, Hristo Stoichkov en Gianfranco Zola. In het seizoen 1996/97 eindigt Ancelotti met zijn ploeg als tweede in de Serie A. Een jaar later wordt de oefenmeester ontslagen bij een zesde positie op de ranglijst.



Desalniettemin maakt hij de overstap naar het grote Juventus. In de titelstrijd staat Ancelotti op drie wedstrijden van het einde vijf punten los. Tot grote verbazing van alles en iedereen blijkt het niet genoeg en verspeelt de Oude Dame de titel aan SS Lazio. Het seizoen daarna pakt Ancelotti niet één prijs en wordt hij opnieuw ontslagen.



I Rossoneri

Na een wisselende start als hoofdtrainer begint de succesvolle carrière van Carlo Ancelotti bij AC Milan, waar hij van 2001 tot 2009 met de scepter zwaait. Het wordt nog steeds gezien als een van de beste jaren die de club ooit gekend heeft.



Shevchenko, Gattuso, Gattuso, Dida, Cafu, Maldini, Inzaghi, Seedorf, Kaká. Zo maar wat namen uit de selectie die Ancelotti in 2005 onder zijn hoede had. Supporters van I Rossoneri denken nog vaak terug aan de gloriejaren die de club tijdens het bewind van Ancelotti meemaakten. Ondanks de grote successen blijft de verloren Champions Leaguefinale tegen Liverpool een bittere herinnering. Milan gaf een 3-0 voorsprong uit handen, waarna The Reds na penalty's aan het langste eind trokken.



Erelijst bij AC Milan: Serie A (1x), Coppa Italia (1x), Supercoppa Italiana (1x), Champions League (2x), UEFA Super Cup (2x), WK voor clubs (1x)





Ancelotti kon bij AC Milan beschikken over een fantastische selectie



Prijs na prijs

Na acht jaar bij AC Milan besluit Ancelotti zijn heil ergens anders te zoeken. Twee seizoenen lang staat hij aan het roer bij Chelsea, waar hij bijna alle mogelijke prijzen weet te pakken. Alleen de League Cup ontbreekt in de prijzenkast in dienst van The Blues.



Als trainer van het ambitieuze Paris Saint-Germain pakt de Italiaan één keer de landstitel in twee seizoenen. Het is het begin van een periode waarin PSG de Franse competitie domineert. Vier keer op rij pakt de club uit Parijs het landskampioenschap in Frankrijk.



Bij Real Madrid pakt Ancelotti niet één landstitel, maar zal hij voor altijd in de geschiedenisboeken staan als de trainer die La Décima pakte met de Koninklijke. Dagelijks bedanken de fans van Real hun Spaanse mandekker Sergio Ramos, wie in de allerlaatste seconde de gelijkmaker tegen de touwen kopte. In de verlenging werd een moegestreden Atlético met 4-1 weggespeeld, waarna La Décima eindelijk een feit was.



Erelijst bij Chelsea: Premier League (1x), FA Cup (1x), Community Shield (1x)

Erelijst bij PSG: Ligue 1 (1x)

Erelijst bij Real Madrid: (Copa del Rey (1x), Champions League (1x), UEFA Super Cup (1x), WK voor clubs (1x)





La Décima werd werkelijkheid onder leiding van Ancelotti



Dit seizoen heerst er lichte teleurstelling over de uitschakeling in de Champions League en de DFB Pokal. Toch kan Ancelotti opnieuw een titel toevoegen aan zijn indrukwekkende prijzenkast. Hij heeft in München nog een contract tot 2019. Wie weet wat voor prijzen hij de Duitse club de komende jaren nog kan bezorgen.