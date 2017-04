Laatste bezoek aartsrivaal Arsenal aan White Hart Lane

Hoofdrol voor Van der Vaart tegen Van Persie

20 april 2011: Tottenham Hotspur - Arsenal 3-3

Rafael van der Vaart bracht Tottenham twee minuten na de 0-1 van Theo Walcott langszij, 1-1. In het restant van de eerste helft liep Arsenal alsnog weg naar 1-3, mede door een doelpunt van Robin van Persie. Tom Huddlestone maakte vlak voor rust de 2-3 en in de tweede helft zorgde Van der Vaart vanaf de stip voor 3-3. Het mocht niet baten: Arsenal eindigde het seizoen als vierde, één plek hoger dan rivaal Tottenham Hotspur.

Megazege als opmaat voor League Cup-winst

22 januari 2008: Tottenham Hotspur - Arsenal 5-1

Eén van de beste dagen die Tottenham-fans deze eeuw hebben meegemaakt. Het heenduel van de halve finale van de League Cup eindigde in 1-1, maar in de return walste Spurs over de aartsrivaal heen: 5-1. Een maand later trad Tottenham op Wembley in de finale aan tegen Chelsea, en met succes: De blessuregevoelige Jonathan Woodgate kroonde zich in de verlenging tot matchwinner (2-1). Hieronder de geweldige 5-1 overwinning op Arsenal in beeld en geluid.

Zeven goals in één helft bij spektakelstuk

13 november 2004: Tottenham Hotspur - Arsenal 4-5

Vlak voor rust sloegen Nourredine Naybet (Tottenham) en Thierry Henry (Arsenal) toe 1-1. In de tweede helft leek White Hart Lane te zijn veranderd in een schiettent. Binnen een kwartier scoorden de bezoekers tweemaal via Lauren (penalty) en Patrick Vieira, 1-3. Een minuut later maakte Jermain Defoe de 2-3. Freddie Ljungberg zorgde ervoor dat het verschil weer twee was, waarna Ledley King voor 3-4 tekende. Na de 3-5 van Robert Pirès bepaalde Frederic Kanouté de eindstand op 4-5.

Tottenham-comeback voorkomt kampioenschap niet

25 april 2004: Tottenham Hotspur - Arsenal 2-2

Arsenal speelde voor rust, zoals heel seizoen 2003/04, als een ware kampioen. Door doelpunten van Patrick Vieira en Robert Pirès dronken 'The Invincibles' thee met een 0-2 voorsprong op zak. Na de pauze maakte Jamie Redknapp de 1-2, alvorens Tottenham in de laatste minuut een strafschop kreeg. Robbie Keane benutte het buitenkansje: 2-2. Het Tottenham-publiek was euforisch, want even werd gedacht dat Arsenal het kampioensfeest uit moest stellen. Niets bleek minder waar: de titel was al binnen en 'The Gunners' vierden feest in het hol van de leeuw.