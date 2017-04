AZ-aanvallers en de Premier League geen topcombinatie

Alireza Jahanbakhsh staat volgens The Daily Mail in de belangstelling van Watford, Bournemouth en Burnley. De buitenspeler zou niet de eerste AZ-aanvaller die deze eeuw de overstap maakt naar de Premier League. Hoe verging het zijn voorgangers aan de andere kant van het Kanaal? Een tipje van de sluier: niet geweldig.

Brett Holman

Medio 2012 naar Aston Villa

Transferbedrag: transfervrij

Positie: links- of rechtsbuiten, achter de spits

Holman ontpopte zich in zijn vierde seizoen bij AZ (2011/12) uit tot een belangrijke speler, met vijf goals en elf assists in competitieverband. Aston Villa pikte de Australier gratis op en zijn start in Birmingham was prima. Manager Paul Lambert hield een half jaar vertrouwen in Holman, maar in de laatste maanden - tijdens de degradatiestrijd - zat hij veelal op de bank. Medio 2013 trok Holman naar de Verenigde Arabische Emiraten om bij voor Al-Nasr voor het grote geld te spelen.

Jozy Altidore

Medio 2013 naar Sunderland

Transferbedrag: €10 miljoen

Positie: spits

Altidore profileerde zich bij AZ als een uitstekende 'kapstokspits', die in seizoen 2012/13 liefst 23 keer doel trof in Eredivisie-verband. Niemand keek raar op toen Sunderland voor de Amerikaanse international een bedrag met zeven nullen neerlegde. Met slechts één doelpunt in de Premier League gaat Altidore de boeken in als één van de slechtste aankopen van Sunderland ooit. Het betekende een voorlopig punt achter zijn Europese voetballoopbaan, want Altidore vluchtte begin 2015 terug naar de Amerikaanse Major League Soccer.

Steven Berghuis

Medio 2015 naar Watford

Transferbedrag: €6,5 miljoen

Positie: rechtsbuiten

Berghuis verdiende in de eerste helft van 2015 zijn droomtransfer naar de Premier League. In vijftien Eredivisie-duels was hij bij elf goals betrokken. PSV werd gelinkt aan Berghuis, die echter koos voor Watford. Voorafgaand waren er al lichte twijfels over de slagingskansen van Berghuis, die al snel inderdaad een maatje te klein bleek. In seizoen 2015/16 maakte de flankspeler in totaal 223 minuten voor het eerste van Watford. Feyenoord haalde Berghuis afgelopen zomer terug en met succes: de tijdelijke samenwerking lijkt te eindigen met een landstitel.

Vincent Janssen

Medio 2016 naar Tottenham Hotspur

Transferbedrag: €22 miljoen

Positie: spits

Janssen scoorde in zijn eerste seizoen op Eredivisie-niveau meteen 27 keer. Een transfer naar PSV, Ajax of Feyenoord zou doorgaans een goede vervolgstap zijn. Anno 2016 was de goaltjesdief financieel echter niet meer haalbaar voor de klassieke top-3. Tottenham ging met Janssen aan de haal en het begin was hoopgevend. De Oranje-international bleef overeind in de duels en liet voetballend aardige dingen zien. Het rendement bleef echter uit, waardoor Janssen sinds de jaarwisseling pas tweemaal in de basis mocht starten. Het huwelijk is nog allesbehalve geslaagd en velen vragen zich hardop af of een huurperiode niet de beste optie is.