ELF Live: Vitesse en AZ strijden om 'dennenappel'

Om 18:00 gaat de finale van de KNVB Beker van start. Wordt de dennenappel een prooi voor AZ of grijpt Vitesse zijn eerste prijs in de historie? ELF doet in dit liveblog verslag.

3' De commentator van SBS6 noemt hem doodleuk Dos Santos, maar het is toch echt Luckassen die met een prachtige vrije trap de eerste kans van de wedstrijd creëert. De bal spat echter uiteen op de lat.

1' We zijn begonnen!

* Afgaande op de competitie, moet deze wedstrijd wel heel spannend worden. AZ staat in de Eredivisie vijfde met 49 punten, Vitesse zesde met 48 punten.

Nog enkele minuten. Gaan deze supporters hun club voor het eerst in zijn historie een prijs zien pakken? pic.twitter.com/wx5ygMQn2h — ELF Voetbal ⚽️ (@elfvoetbal) 30 april 2017







* The road to the final was voor Vitesse en AZ lang en slopend. Vitesse begon hun route in Amsterdam, waar zij met 2-7 bij ASV De Dijk wonnen. Vervolgens moesten RKC (4-1), Jodan Boys (4-0), Feyenoord (2-0) en Sparta Rotterdam (0-2) aan Arnhemse superioriteit geloven. AZ peesde op zijn beurt naar de finale door FC Lienden (2-0), FC Emmen (1-0), ASWH (2-0), sc Heerenveen (1-0) en Cambuur (0-0, winst na strafschoppen) te verslaan. In de laatstgenoemde wedstrijd lag uitschakeling op de loer, maar toonde Tim Krul zich andermaal als penaltykiller en bracht hij AZ naar de finale.



* Een internationaal gezelschep betreedt vanmiddag De Kuip. De opstellingen van AZ en Vitesse zijn geformeerd uit elf nationaliteiten.



Opstelling AZ: Krul; Svensson, Van Eijden, Vlaar, Haps; Luckassen, Van Overeem, Wuytens; Jahanbakhsh, Weghorst, Dos Santos



Opstelling Vitesse: Room; Leerdam, Kashia, Miazga, Kruiswijk; Nakamba, Foor, Baker; Rashica, Van Wolfswinkel, Nathan