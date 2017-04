ELF Live: Vitesse wint de beker!

Om 18:00 gaat de finale van de KNVB Beker van start. Wordt de dennenappel een prooi voor AZ of grijpt Vitesse zijn eerste prijs in de historie? ELF doet in dit liveblog verslag.

95' Het laatste fluitsignaal heeft geklonken, Vitesse wint de KNVB Beker en pakt daarmee de eerste prijs in zijn clubhistorie!

Afgelopen! Dankzij twee doelpunten van Ricky van Wolfswinkel in de laatste 10 minuten wint @MijnVitesse de finale. #KNVBBeker #azvit pic.twitter.com/gnXOXQ6Q0g — KNVB (@KNVB) 30 april 2017



90' Terwijl het bekende 'Wij gaan Europa in' door Vitesse-supporters wordt ingezet, probeert AZ nog iets van een aansluitingstreffer te maken. Friday kopt een vrije trap van Luckassen echter niet binnen.

Eerder op de avond maakten wij de vergelijking tussen AZ en Real Madrid. Op basis van kopballen scoren kon dat niet meer onterecht zijn.

88' DOELPUNT!!! AZ wisselde even zojuist Van Eijden voor Friday en krijgt gelijk de rekening daarvoor. Van Wolfswinkel kapt Vlaar uit en schiet hem vervolgens knap in de lange hoek.



Ricky van Wolfswinkel Goal HD - AZ Alkmaar 0... door Football--Live

81' DOELPUNT!!! Een voorzet van Rashica wordt binnengekopt door Van Wolfswinkel, die in het strafschopgebied de defensie van AZ slim aftroeft. Tien minuten voor het einde staat Vitesse in pole-position voor het binnenhalen van de KNVB Beker.



Ricky van Wolfswinkel Goal HD - AZ Alkmaar 0... door Football--Live

Laat de dooddoener 'Deze wedstrijd heeft een doelpunt nodig' maar waar zijn.

76' Vlam in de pan! Geel voor zowel Luckassen als Van Wolfswinkel, nadat ze een tikkeltje te aggressief naar elkaar keken bij een opstootje. Het zijn - hoe is het mogelijk - de eerste kaarten van deze wedstrijd.

73' De actie van de dag gaat naar: Henk Fraser.





69' AZ dringt aan en creëert zelfs kansen! Kopballen van Luckassen en Van Eijden zijn gevaarlijk, maar niet doelpuntrijk.

66' Mats Seuntjes vervangt Van Overheem bij AZ. Een van de spectaculairdere dingen in deze fase van de wedstrijd.

Voor iemand die naar meer spektakel op deze zondagavond zoekt.

Een blikje in ons livecenter biedt trouwens ook voldoende alternatieven.

60' Een schotje van Van Overheem is het eerste vermaakd dat een kwartier in de tweede helft heeft opgeleverd.

Ondertussen in Arnhem... pic.twitter.com/eHLzPVRkQw — ELF Voetbal ⚽️ (@elfvoetbal) 30 april 2017





46' De tweede helft is begonnen. Gaan we nu wel spektakel zien?

*Ook de gemiddelde Twitteraar is nog niet onder de indruk.

KNVB bekerfinale? Lijkt Jupiler League wel... Manmanman wat een dramatische eerste helft. #azvit — Fenom1aal (@Fenom1aal) 30 april 2017









Nederlandse bekerfinale: spelen om niet te verliezen in plaats van spelen om te winnen. Jammer toch — jan van den bos (@jbos129) 30 april 2017





45' De eerste helft begon leuk, maar had in het laatste kwartier moeite om te boeien. De spelers mogen nu echter genieten van hetgene waar ze eigenlijk al tien minuten geleden mee begonnen waren: uitrusten. Nu krijgen ze echter een kopje thee bij.

42' De amusementswaarde keldert in dit gedeelte van de wedstrijd naar een mogelijk nooit aangetikt dieptepunt. Vier minuten achterin rondtikken had Vitesse nodig, om maar eens een lange bal naar Van Wolfswinkel te proberen. Helaas wordt het duel verloren en gaat AZ vrolijk verder met op achterin rondtikken.

Ron Vlaar in gevecht met Guram Kashia. Meer strijd ga je niet in een afbeelding vangen. pic.twitter.com/DRrqQjnXBa — ELF Voetbal ⚽️ (@elfvoetbal) 30 april 2017





25' Ook Vitesse meldt zich een keer op de helft van AZ. De uitkomst daarvan, een afstandsschot van Foor, komt echter niet eens in de buurt van de buurt van het doel van Tim Krul.

De Kuip #azvit #az #vitesse #knvbbeker #panorama #kuip pic.twitter.com/DxmGZLAN0W

— ELF Voetbal ⚽️ (@elfvoetbal) 30 april 2017





20' Ook Wout Weghorst krijgt zijn elftal niet op voorsprong. Van ongeveer tien meter van de goal mikt hij naast.

16' AZ krijgt weer een grote kans. Een corner kopt perfect op het hoofd van Rens van Eijden, maar de centrale verdediger kan de bal niet op goal koppen.

Verschillen met Real Madrid moeten er ook zijn.

7' De vrije trap van Luckassen deed al een beetje aan Cristiano Ronaldo denken, maar nu moeten we echt even kijken of niet per ongeluk Real Madrid uit de kleedkamer van AZ is gekomen. Een prachtige combinatie aan de linkerkant levert gejuich op in het publiek, maar sterft zoals hij begon: in schoonheid.

3' De commentator van SBS6 noemt hem doodleuk Dos Santos, maar het is toch echt Luckassen die met een prachtige vrije trap de eerste kans van de wedstrijd creëert. De bal spat echter uiteen op de lat.

1' We zijn begonnen!





* Afgaande op de competitie, moet deze wedstrijd wel heel spannend worden. AZ staat in de Eredivisie vijfde met 49 punten, Vitesse zesde met 48 punten.

Nog enkele minuten. Gaan deze supporters hun club voor het eerst in zijn historie een prijs zien pakken? pic.twitter.com/wx5ygMQn2h — ELF Voetbal ⚽️ (@elfvoetbal) 30 april 2017







* The road to the final was voor Vitesse en AZ lang en slopend. Vitesse begon hun route in Amsterdam, waar zij met 2-7 bij ASV De Dijk wonnen. Vervolgens moesten RKC (4-1), Jodan Boys (4-0), Feyenoord (2-0) en Sparta Rotterdam (0-2) aan Arnhemse superioriteit geloven. AZ peesde op zijn beurt naar de finale door FC Lienden (2-0), FC Emmen (1-0), ASWH (2-0), sc Heerenveen (1-0) en Cambuur (0-0, winst na strafschoppen) te verslaan. In de laatstgenoemde wedstrijd lag uitschakeling op de loer, maar toonde Tim Krul zich andermaal als penaltykiller en bracht hij AZ naar de finale.



* Een internationaal gezelschep betreedt vanmiddag De Kuip. De opstellingen van AZ en Vitesse zijn geformeerd uit elf nationaliteiten.



Opstelling AZ: Krul; Svensson, Van Eijden, Vlaar, Haps; Luckassen, Van Overeem, Wuytens; Jahanbakhsh, Weghorst, Dos Santos



Opstelling Vitesse: Room; Leerdam, Kashia, Miazga, Kruiswijk; Nakamba, Foor, Baker; Rashica, Van Wolfswinkel, Nathan