Hoe Van Wolfswinkel een Vitesse-icoon werd

Ricky van Wolfswinkel was de grote man in een bekerfinale die qua spelniveau niet om over naar huis te schrijven was. Het kind van de club brak in 2008 door bij Vitesse en keerde na verschillende omzwervingen afgelopen zomer terug in Gelderland. Zijn twee doelpunten in de eindstrijd hebben hem voor altijd een iconische status bezorgd bij Vitesse-fans.

5 april 2008, alweer bijna tien jaar geleden. Het is de datum die tot vandaag als de belangrijkste in Van Wolfswinkels voetballoopbaan gold. Toen maakte de aanvaller namelijk zes minuten voor tijd zijn Eredivisie-debuut in het shirt van Vitesse. Het zou een goede quizvraag zijn onder Vitesse-fans. Wie verving hij in de wedstrijd tegen Sparta? Het goede antwoord: Santi Kolk. De Hagenees is inmiddels allang van de radar verdwenen, terwijl Van Wolfswinkel vandaag juist zijn hoogtepunt beleefde door Arnhem dronken van geluk te schieten. Andere teamgenoten van toen: Juan Lorca, Sébastien Sansoni en Remco van der Schaaf.

Van Wolfswinkel loopt dan al sinds 1999 rond bij Vitesse, want in dat jaar wordt hij opgenomen in de jeugdopleiding, die hij met gemak doorloopt. In het jaar na zijn debuut groeit de Woudenberger uit tot een van de grootste talenten van het Nederlandse voetbal. Hij verovert direct een basisplaats en is op twintigjarige leeftijd achtmaal trefzeker. Maar Van Wolfswinkel wil meer dan het team van dat moment hem kan brengen. Slechts 33 wedstrijden speelt hij voor Vitesse. Een gevoel van onbehagen voor de fans, want die zien een van de grootste talenten uit de laatste jaren veel te weinig schitteren in Het Gelredome. FC Utrecht is de volgende halte in zijn loopbaan. Daar presteert hij, zelfs Europees, dusdanig goed dat hij na twee jaar al bij de volgende bestemming aankomt: Sporting Lissabon.

Icoon

De periode in Portugal is met goede prestaties in de competitie en Europa League nog bovengemiddeld te noemen, maar de Portugese tijd zijn de laatste jaren dat zijn carrière in de lift omhoog zit. Nadien volgen vele omzwervingen. Bij Norwich City, Betis Sevilla en Saint-Etienne, maar nergens weet hij echt indruk te maken. Afgelopen zomer keert hij dan ook terug bij Vitesse. Op hangende pootjes? Dat ook weer niet, maar om te zeggen dat er veel clubs geïnteresseerd zijn in z'n diensten. Dat ook niet.

Na het bekendmaken van zijn terugkeer, bij de NOS: "Vitesse is de club die mij in mijn jeugd de kansen heeft geboden. Ook heb ik namens Vitesse in het betaald voetbal gedebuteerd en zoiets vergeet je nooit. Na verschillende buitenlandse avonturen kijk ik er naar uit om terug te keren op de Nederlandse velden. Ik hoop snel mijn draai te vinden en wil met goed spel en zo veel mogelijk doelpunten en assists belangrijk zijn voor Vitesse."

En of hij dat is geworden. Zelfs in zijn jaren bij FC Utrecht scoorde hij niet zo vaak als dit jaar. Al achttien keer wist hij het net te vinden dit seizoen, maar die doelpunten in de competitie zullen Vitesse-fans niet tot dromen brengen. De twee doelpunten van vandaag in de bekerfinale tegen AZ hebben hem een iconische status gegeven in Arnhem. Hoe slecht de wedstrijd ook was, Van Wolfswinkel kon er niet mee zitten. Na een omzwerving van acht jaar bezorgde hij Vitesse in het 125ste jaar uit de historie hoogtpersoonlijk de eerste prijs ooit.



Ricky Van Wolfswinkel Goal HD - AZ Alkmaar 0-1... door footballeverywhere



0-2 Ricky van Wolfswinkel Goal AZ Alkmaar 0-2... door diyan-delev