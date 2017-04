'Liverpool wil geldbuidel trekken voor Van Dijk'

The Reds is niet het enige team dat Van Dijk wil verleiden tot een overstap. Ook Arsenal en Manchester City worden genoemd als nieuwe club voor de speler van Southampton. Mocht het waar zijn dat Liverpool 59 miljoen over heeft voor de international van Oranje, breekt Liverpool haar transferrecord met gemak. Het hoogste bedrag dat het ooit neerlegde voor een speler was voor Andy Caroll, die voor 41 miljoen toentertijd over kwam van Newcastle United.