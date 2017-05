Tottenham Hotspur: eindelijk boven Arsenal!

De laatste keer dat Tottenham Hotspur boven Arsenal eindigde, was in het seizoen 1994/1995. Maar na 22 jaar komt er een einde aan die plaag voor de Spurs. Dit jaar eindigt de formatie van Mauricio Pochettino boven die van Arsène Wenger, die voor het eerst in zijn Arsenal-tijdperk de aartsrivaal boven zich ziet eindigen in de Premier League .

Wie naar de ranglijsten van de laatste 22 jaar kijkt, komt tot de conclusie dat deze eindklassering van dit seizoen helemaal niet vreemd is. Arsenal is namelijk bezig aan het slechtste seizoen sinds 1994 en Tottenham aan het beste. Toch was het vaker erg spannend: liefst zevenmaal eindigden The Gunners slechts één plekje boven Tottenham. En drie keer was het veschil slechts één punt op de ranglijst.

Vorig seizoen leek het feestje voor de Spurs al te kunnen losbarsten, maar door twee gelijke spelen en twee nederlagen in de laatste vier competitieronden ging het alsnog mis en klom Arsenal alsnog naar plek twee achter Leicester City. Dit seizoen kan het vier duels voor tijd, zelfs als er alleen verliespartijen volgen, niet meer misgaan voor Tottenham. Het verschil van zeventien punten is definitief niet meer in te halen.





Het is voor Wenger zoals gezegd de eerste keer dat hij de revaliserende manager van Tottenham boven zich ziet eindigen. Waar Arsenal in die 22 jaar slechts vier managers versleet, Bruce Rioch, Stewart Houston, Pat Rice en dus Wenger, lag dat aantal bij Tottenham een stuk hoger: liefst achttien verschillende coaches eindigden na Arsenal's rampseizoen van 1995 onder The Gunners. Onder wie David Pleat, Juande Ramos, Martin Jol en Harry Redknapp. De Argentijn Pochettino doet dus wat hen allemaal niet lukte.



In die 22 jaar dat Arsenal boven Tottenham eindigde zijn de cijfers overigens zeer veelzeggend. Arsenal eindigde gemiddeld op de 2,76e plek van de Premier League met gemiddeld 74,71 punten. Dat aantal kunnen ze zelfs met vier zeges niet meer behalen dit seizoen. Tottenham moet genoegen nemen met gemiddeld de achtste plaats, met 56,90 punten. Dat [untentoaal zou ook op dit moment de achtste plaats, achter Ronald Koemans Everton, betekenen.

Dat is echter niet het geval. Met nog vier duels te gaan heeft Tottenham het hoogste aantal punten in de Premier League dat ze ooit hebben gehaald al bereikt. Zelfs de Premier League-titel is nog binnen handbereik, al heeft Chelsea nog altijd de beste papieren. Maar één ding is in elk geval zeker: Tottenham eindigt weer een keer boven aartsrivaal Arsenal. Volgens alle Spurs-fans heeft datl véél te lang geduurd.

Arsenal Tottenham 1995/96 4e (63 punten) 8e (61 punten) 1996/97 3e (68) 10e (46) 1997/98 1e (78) 14e (44) 1998/99 2e (78) 11e (47) 1999/00 2e (73) 10e (53) 2000/01 2e (70) 12 (49) 2001/02 1e (87) 9e (50) 2002/03 2e (78) 10e (50) 2003/04 1e (90) 14 (45) 2004/05 2e (83) 9e (52) 2005/06 4e (67) 5e (65) 2006/07 4e (68) 5e (60) 2007/08 3e (83) 11e (46) 2008/09 4e (72) 8e (51) 2009/10 3e (75) 4e (70) 2010/11 4e (68) 5e (62) 2011/12 3e (70) 4e (69) 2012/13 4e (73) 5e (72) 2013/14 4e (79) 6e (69) 2014/15 3e (75) 5e (64) 2015/16 2e (71) 3e (70) 2016/17 6e (60)* 2e (77)*

*Seizoen na 34 speelronden