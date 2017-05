Het ballenmeisje: Clarisse Juliette

Het seizoen voor Arsenal is nog lang niet voorbij. Vijf wedstrijden in de Premier League en natuurlijk de finale van de FA Cup wachten de Gunners nog. Alex Iwobi zal zijn liefje de komende weken vaak moeten missen. We zetten haar deze week in de picture. Het ballenmeisje van deze week is... Clarisse Juliette.

Ze beschrijft zichzelf op haar social media als een 'Zuid-Amerikaanse en Europese Londense'. Dat maakt van haar een kleurrijke, mondiale dame. Iemand die duidelijk weet wat ze wil. Die ambitie is duidelijk: een bekend model worden. Die status heeft ze inmiddels zo goed als bereikt. Juliette wordt vaak gevraagd voor fotoshoots en post zich suf op haar Instagram-account om haar ervaringen met de buitenwereld te delen.





Op het fotomedium heeft ze ruim 53.000 volgers. Maar dat is ook niet vreemd, als we een kijkje nemen op haar account. Op de meeste foto's geeft ze letterlijk veel van zichzelf bloot. Zittend op een bank, hangend tegen een muur of baantjes trekkend in het zwembad. Haar lichaam showt ze graag aan de buitenwereld. Niet geheel onbegrijpelijk overigens.





Het heeft Juliette een lucratief contract opgeleverd bij Bold Management, een van de grootste modellenbureaus van Engeland. Het sluit mooi aan bij haar modepassie. Sinds haar achttiende is Juliette immers ook al een fanatiek fashion- en lifestyleblogger. Per post bereikt ze duizenden volgers onder het mom 'Life of Clarisse Juliette'. Waar kun je het beste een bepaald jurkje kopen? Wat is nu in? En wat moet je absoluut dragen in het uitgaansleven van Londen?





In de hotste clubs en duurste restaurants is ze regelmatig te vinden. Niet alleen om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends, maar ook om vermaak te zoeken met haar partner. Die luistert sinds december 2015 naar de naam Alex Iwobi, het aanvalstalent van Arsenal. Iwobi, die op vierjarige leeftijd van zijn Nigeriaanse geboorteplaats Lagos verhuisde naar Engeland, heeft een dubbele nationaliteit. Hij speelde elf jeugdinterlands voor Engeland, maar heeft inmiddels ook alweer acht interlands voor de nationale ploeg van Nigeria achter zijn naam staan.





Tijdens elke thuiswedstrijd van Arsenal wordt hij gesteund door Clarisse, die de duels gebruikt om haar fashionactiviteiten te promoten. Maar ook om haar vriend aan te moedigen. Zo postte ze de tekst Proud Girlfriend bij de mooie banner ter ere van de vijftigste wedstrijd van Iwobi in het shirt van Arsenal. Het bijna twintigjarige model viel in januari nog behoorlijk in de smaak, toen ze met de profvoetballer een concert van de Amerikaanse rappers van Rae Sremmurd bezocht in Londen.





Ook een bezoek aan Winter Wonderland in de Engelse hoofdstad van de twee tortelduifjes werd afgelopen jaar breed uitgemeten in de tabloidbladen. Net zoals een gezamenlijke visite aan de gym. Over twee maanden ongetwijfeld gevolgd door kiekjes van een zonovergoten vakantie. Maar eerst volgen er nog belangrijke weken voor Arsenal. Plaatst de ploeg zich toch nog voor de Champions League? En winnen de Londenaren de FA Cup? Iwobi en Juliette zijn er klaar voor!