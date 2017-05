Mertens over transfer: "Natuurlijk zijn we bezig met de toekomst"

De loopbaan van Dries Mertens toont parallellen met de wereldberoemde uitspraak van de Indiase politicus en activist Mahatma Gandhi: 'first they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win'. Het winnen is in volle gang. Zondag was het weer raak, op bezoek bij Internazionale (0-1). ELF Voetbal was erbij en sprak de sterspeler van de nummer drie van Italië.

“ Sarri laat ons aanvallend spelen en ik voel mij daarin perfect”

De eerste twee jaar in Napels deed hij leuk mee, maar sinds dit seizoen benadert Mertens de reputatie van de Paus in het oer-katholieke Napels. De zet van coach Maurizio Sarri om hem in de spits te zetten heeft uitstekend uitgepakt.

Mertens is zijn trainer dankbaar voor diens tactische meesterzet. "Hij laat ons aanvallend spelen en ik voel mij daarin perfect. In dit systeem kom ik namelijk altijd aan voetbal toe en kom ik weinig echt in de duels. Daardoor kom ik heel goed tot mijn recht. Het maakt daarom ook niet uit dat ik fysiek minder sterk ben. Met goed voetbal kun je altijd onder fysieke tegenstanders uit spelen."

Inter kwam er zondag niet aan te pas. Een direct gevolg van de aanvallende speelwijze die Sarri hanteert, meent Mertens. "We spelen heel goed voetbal en daardoor lijkt het alsof de tegenstander conditioneel minder is. Dat is waarschijnlijk niet zo, maar omdat wij constant de bal hebben en in een hoger tempo spelen moet de tegenstander achter ons aan blijven rennen. Dat is vermoeiend en daardoor lijkt het verschil in conditie groot. Dat wij op deze manier kunnen spelen hebben we vooral te danken aan onze coach Maurizio Sarri."





Champions League

Om de tweede plaats op de ranglijst en daarmee rechtstreekse kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League veilig te stellen zal Napoli een achterstand van één punt op AS Roma moeten goedmaken. "We hebben het niet in eigen hand", weet Mertens. "Maar aan het eind van het seizoen zijn teams vermoeid en laten ze punten liggen. Dat geldt dus ook voor Roma. Ik zie de ontknoping van het seizoen met vertrouwen tegemoet."

Over wat er ná dat seizoen gaat gebeuren houdt Mertens zijn kaken stijf op elkaar. Volgens geruchten krijgt de Belgisch international de kans om zijn droomseizoen te verzilveren met een droomtransfer naar de absolute top. Mertens: "Natuurlijk zijn we bezig met de toekomst, maar voor nu kan ik daar niks over zeggen. We zullen wel zien."