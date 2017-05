Ajax met het jongste elftal ooit tegen Olympique Lyonnais

De kans is levensgroot dat Ajax woensdagavond in de Europa League tegen Olympique Lyonnais met het jongste team van de Amsterdammers ooit gaat spelen. Het record van 21 jaar en 219 dagen staat flink op de tocht. En misschien duikt de formatie van Peter Bosz zelfs wel onder een gemiddelde van 21 jaar.

Door de schorsingen van Joël Veltman (25) en Nick Viergever (27) en de twijfelgevallen Daley Sinkgraven (21) en Bertrand Traoré (21) kan het zomaar zijn dat Ajax woensdagavond tegen Olympique Lyonnais daardoor met het jongste elftal ooit in Europa aan de start verschijnt.

Want als Kenny Tete (21) en Jaïro Riedewald (20) inderdaad de vervangers van de oudere Veltman en Viergever zijn; op het middenveld Donny van de Beek (20), die het tegen Schalke 04 tweemaal geweldig deed, de voorkeur krijgt boven Lasse Schöne (30) en voorin de logische drie spelers in de basis staan, dan komt Ajax gemiddeld op een krankzinnig jonge leeftijd uit: 21 jaar en 19 dagen. Een ongelofelijke leeftijd in het huidige topvoetbal. Ook het geroemde jonge elftal van AS Monaco gaat daar bijvoorbeeld ver overheen.



De jongste elftallen van Ajax aan de start van een Europese wedstrijd:

Bron: Het Parool



Ook met Schöne voor Van de Beek blijft de gemiddelde leeftijd nog altijd erg laag, maar niet lager dan ooit. Met de Deense controleur in het elftal voor Van de Beek valt de gemiddelde leeftijd nét hoger uit dan 22 jaar (22 en ongeveer 15 dagen). Dat zou de vijfde plek in het jongste elfal ooit betekenen.



De enige nog een beetje realistische manier om nóg jonger uit te komen dan met de vermoedelijke basiself, is als David Neres of Traoré, waarschijnlijk niet fit genoeg om te starten, invalt voor bijvoorbeeld Younes. Dat is weliswaar niet geheel logisch, maar in beide gevallen (20 jaar en 282 dagen en 20 jaar 315 dagen) is de gemiddelde leeftijd nóg jonger en duikt die dus zelfs onder de 21,0.

En Lyonnais? De gemiddelde leeftijd waarmee ze vorig weekend tegen AS Monaco voor de dag kwamen lag ongeveer tussen de 24 en 25 jaar oud. Toen werd er verloren, maar de Monegasken brachten wel een flink oudere ploeg binnen de lijnen. Wat wordt het woensdagavond: jong of oud? Ajax of Olympique Lyonnais?

Leeftijden Ajacieden op 3 mei 2017 in duel met Lyonnais: