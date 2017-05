Krijgt bizar seizoen van De Graafschap een krankzinnig slot?

Geheel in de lijn van dit seizoen kwam er op het moment dat het even rustig leek een verrassende uitslag om de hoek kijken. De Graafschap, dat het zo goed deed in de vierde periode en alleen sc Cambuur voor zich moest dulden, had bij een overwinning op het al zo goed als zeker gedegradeerde Achilles '29 een grote stap kunnen zetten richting de nacompetitie.

En dat feit op zich was overigens sowieso al bijzonder, want ook na de komst van Henk de Jong per 1 januari 2017 werd er nog viermaal op rij verloren. Uitgerekend tegen De Jong's oude ploeg, sc Cambuur, werd er opeens met 3-0 gewonnen. Vier dagen later werd er nog wel met 2-0 verloren bij FC Emmen, maar de zeven overwinningen uit de acht duels daarna betekende de definitieve ommekeer in de Gelderse landen.

Knotsgek

In eigen huis kwam De Graafschap afgelopen vrijdag weliswaar tot drie keer toe op voorsprong tegen Achilles'21, maar even zo vaak kwamen de gasten weer op gelijke hoogte. Drie minuten voor de pauze was de stand daarom al 3-3. Een knotsgekke wedstrijd die het knotsgekke seizoen van De Superboeren misschien wel heel mooi illustreert. Vallen, opstaan en weer vallen.

Wellicht kan de selectie van De Jong nog één keer opstaan. De ploeg die vorig seizoen ten koste van Go Ahead Eagles uit de Eredivisie verdween heeft, ondanks alles, nog één minutieus kansje om de play-offs te halen - met dank aan de belofteteams in de competitie. Daarvoor moet het echter nog wel twee plekjes stijgen op de ranglijst: van de twaalfde naar de tiende plaats.





Een spandoek dat dit seizoen misschien nog wel beter past dan het vorige.

In dat scenario mag in de eerste plaats FC Eindhoven (dat twee punten meer heeft) niet winnen in eigen huis van Helmond Sport. Een gelijkspel mag nog, want het doelsaldo (+8 om -7) is flink in het voordeel van De Graafschap. Daarnaast moet RKC Waalwijk - dat op drie punten voorsprong staat - verliezen op bezoek bij MVV Maastricht. Ook ten opzichte van RKC is het doelsaldo (-8) gunstig.



Nadelig voor De Graafschap: Helmond Sport (dertiende) is, los van het feit dat Helmond een derby speelt, al helemaal uitgespeeld in de Jupiler League. Ze kunnen hoogstens nog één plekje stijgen op de ranglijst, ten koste van, inderdaad, De Graafschap. Voor MVV is er wel meer reden om te winnen: bij een zege kunnen zij de eerste ronde van de play-offs nog ontlopen. Qua punten en doelsaldo zijn Almere City en NAC Breda nog te achterhalen.

Harry Houdini de Jong

Pas als aan beide voorwaarden (geen winst FC Eindoven, verlies RKC) wordt voldaan én De Graafschap wint zelf de lastige uitwedstrijd van het FC Oss van topscorer Tom Boere dan gaat het alsnog naar de play-offs. In het verloop van dit seizoen, zou het 'Wonder van Doetinchem' prima passen. Uit deze moeilijke situatie alsnog promoveren zou van Henk, Harry Houdini de Jong maken.

Het lijkt schier onmogelijk voor de club die de laatste veertien seizoenen liefst zevenmaal tussen de Eredivisie en Jupiler League wisselde. Maar op de Vijverberg weten ze dit seizoen inmiddels één ding maar al te goed: zeg nooit nooit.

Het Jupiler Play-Offs plaatje na vnvd: goede zaken voor @NACnl, @FC_Emmen en @RKCWAALWIJK! En volgende week nog genoeg om voor te spelen! pic.twitter.com/0stbAFSRiw — Jupiler League (@jupilerleague) 28 april 2017