De Vogel: "Profwereld moet nog kunnen lukken"

Wouter de Vogel was een veelbelovend talent in de jeugdopleiding van AZ, speelde in jeugdteams van Oranje en dwong bij Telstar een transfer naar ADO Den Haag af. Nu speelt hij in de Tweede Divisie bij FC Lienden, fysieke malheur heeft hem teruggeworpen. "Ik heb een stapje teruggedaan, maar ik ben wel van plan weer stappen vooruit te zetten. De profwereld zou nog moeten kunnen lukken."

“ Ik merk nu pas hoe goed het leven als profvoetballer is”

Voorwaarde voor de aanvallende middenvelder is wel dat zijn fysieke gestel het houdt. De Vogel voelt zich momenteel goed. Even kampte hij met een lichte blessure, maar inmiddels staat hij weer op het veld. "Voor nu is het belangrijk zo veel mogelijk minuten te maken, omdat ik de voorgaande vijf jaar weinig heb gespeeld. Het is een soort tussenjaar voor me. Ik werk tegenwoordig samen met een personal trainer en nu, voor het eerst na mijn blessures, voel ik dat ik weer naar de honderd procent kan toewerken", laat hij ELF Voetbal weten.



In dienst van Telstar

De Vogel heeft veel pech gekend, want drie keer lag hij lange tijd uit de roulatie met een knieblessure. "Ik heb twee keer mijn voorste kruisband afgescheurd aan hetzelfde been en daarna nog een keer mijn meniscus. Na het eerste revalidatiejaar had ik zo van: ik kom hier alleen maar sterker van terug. Dat was ook zo, tot het moment dat ik weer geblesseerd raakte. Je krijgt een enorme tik, maar andere kant zie je ook dat de mensen die dichtbij je staan enorm veel om je geven en alles voor je over hebben. Ik revalideerde in Zeist, samen met Rick Hemmink en Kars Vierwind, vriend en nu ploeggenoot. Daar heb ik veel steun aan gehad, laatst hebben we nog een hapje gegeten met elkaar. Dat zal zo blijven."

Momentje

Zijn knieproblemen zitten ook niet tussen zijn oren, maar soms mijmert De Vogel waar hij had kunnen zijn zonder de tegenslag. "Ik heb dit seizoen een momentje gehad dat ik even schrok, tijdens de wedstrijd met GVVV. Maar je denkt wel: ik heb altijd bij AZ gespeeld, maakte bij Telstar mooie stappen en speelde vroeger in Nederlandse jeugdteams. Als je dan van je 21ste tot je 24ste amper voetbalt ben je drie jaar kwijt. Maar: er zijn ergere dingen in de wereld."

De Vogel erkent dat de stap van FC Oss naar FC Lienden niet makkelijk was. "Ik dacht er heel makkelijk over, maar ik moest het toch maar even doen. Dat ben ik gelukkig op tijd gaan beseffen. Aan het begin dacht ik: het komt wel goed. Met mijn personal trainer voel ik me steeds fitter worden. Bij Lienden trainen we twee keer per week, dat is gewoon een enorm verschil. Alles went, maar nu het een jaartje anders is, merk ik pas hoe goed je leven is als profvoetballer. Vooral na mijn blessures ben ik dat meer gaan waarderen, maar op het moment zelf ben je niet anders gewend."



Namens FC Dordrecht in duel met Marten de Roon

Hans Kraay

De Vogel is pas 26, maar kan al een boek schrijven over wat hij heeft meegemaakt. Hij hoopt er nog extra hoofdstukken uit de profwereld aan toe te kunnen voegen. Mocht dat onverhoopt niet lukken biedt het trainerschap uitkomst. "Ik heb via de VVCS een aantal cursussen gevolgd en ik wil ook mijn trainersdiploma's gaan halen. Ik heb vaak het gevoel dat ik zelf wil ingrijpen in een bepaalde situatie. Ik weet nu bijvoorbeeld goed wanneer iemand afgeremd moet worden of rust nodig heeft. Trainers denken vaak aan winnen, op profgebied is het poppetje voor poppetje. De een zijn dood is de ander zijn brood. Ik vind het belangrijk om spelers tegen zichzelf in bescherming te nemen. Ik vind het heel interessant en wil het echt serieus gaan aanpakken binnen een aantal jaar."

Bij FC Lienden heeft de technicus geen klagen over trainer Hans Kraay Junior. Spreken over het trainerschap doet hij niet met de flamboyante Kraay. "Hans is echt een fantastische vent. Hij doet zeker niet onder voor de trainers die ik heb meegemaakt bij de profs. Zijn voor- en nabeschouwingen zitten altijd vol humor. Ik ga altijd met plezier naar de training."

Tijdens de wedstrijd aan de kant verandert Kraay, volgens zijn aanvallende middenvelder. "Misschien kun je hem daar een beetje vergelijken met hoe hij bij Voetbal International is, dan is hij soms niet te houden, haha. Hij zegt ook: FOX Sports is mijn werk en trainer zijn mijn passie. Dat straalt hij echt uit langs de lijn. Over Voetbal International hebben we het niet echt, maar soms zeg ik wel dat hij een raar jasje aan had bij FOX. Maar hij kan alles hebben, zolang je het recht in zijn gezicht zegt."