Vertonghen en Alderweireld maken indruk in Engeland

Wie de naam Jan Vertonghen laat vallen, noemt daar tegenwoordig direct die van Toby Alderweireld achteraan. De Tottenham-fans hebben zelfs een parodie op de gebroeders Touré-song gemaakt voor de Belgen. Als een Siamese tweeling zijn ze aan elkaar verbonden, in Londen en tegenwoordig ook in het nationale team. Bondscoach Roberto Martínez opteert voor een driemansverdediging, waarin Alderweireld en Vertonghen zekerheden zijn.

Bij Tottenham Hotspur begint het inmiddels steeds meer op een reünie van oud-Germinal Beerschot spelers te lijken. Vincent Wanyama, Moussa Dembele en het verdedigende duo; allemaal hebben ze een verleden bij de club uit Beerschot. Alderweireld van 1999 tot 2004 en zijn collega-verdediger en vriend van 2000 tot 2003. Ze kunnen na al die jaren lezen en schrijven met elkaar. Ze spelen voor het eerst écht samen in het eerste van Ajax, waar ze allebei op jonge leeftijd naartoe zijn gegaan. In Amsterdam groeien ze uit tot een gevreesd duo dat bijdraagt aan twee kampioenschappen. Een jaar na het vertrek van Vertonghen wordt Alderweireld zelfs nogmaals kampioen.

Twintig jaar

Vertonghen in het clubblad van Spurs over de samenwerking. "We hebben zoveel wedstrijden samengespeeld. Het voelt alsof ik meer wedstrijden in mijn loopbaan met hem heb gespeeld dan zonder hem, zeker met het nationale team erbij. Op het veld spreken we niet zoveel met elkaar. Voor de wedstrijden zeggen we een paar woorden, voor de rest voelt de samenwerking heel puur. Omdat we dezelfde opleiding als voetballer hebben gehad, weten we hoe we willen spelen en hoe we elkaar kunnen beschermen. Het voelt alsof we al twintig jaar met elkaar samen voetballen."

De loopbaan van de verdedigers loopt dan ook aardig parallel. Beiden in de jeugd gespeeld bij Germinal Beerschot, doorgebroken bij Ajax en nu uitgegroeid tot topverdedigers bij Tottenham Hotspur. Alderweireld maakte weliswaar uitstapjes naar Atlético Madrid en Southampton, maar dat heeft de samenwerking niet slecht gedaan, zo blijkt uit de cijfers van dit seizoen. Of het duo volgend jaar nog steeds aan elkaar verbonden is, is zeer de vraag. Vooral Alderweireld wordt in verband gebracht met een vertrek, Internazionale is een van de clubs die wordt genoemd.

Cijfers duo Vertonghen/Alderweireld vergeleken met vorig jaar:

Vorig seizoen kreeg Spurs 35 doelpunten tegen. Nu met nog vier wedstrijden te gaan hebben ze er 22 om de oren gekregen. Een grote verdienste van de twee Belgen. Aan de hand van de cijfers van Squawka brengen we de ontwikkeling in kaart.

Aanvallend:

Vertonghen 2015/16 Vertonghen 2016/17 Alderweireld 2015/16 Alderweireld 2015/16 Passes compleet % 85 88 83 80 Gemiddeld aantal schoten per wedstrijd 0.48 0.38 0.92 1.05 Gemiddeld aantal passes vooruit per wedstrijd 44.3 38.8 36.2 38.7 Gecreëerde kansen gemiddeld per wedstrijd 0.21 0.21 0.19 0.26

Dat Vertonghen en Alderweireld ook aanvallend uitstekend uit de voeten kunnen, wisten we natuurlijk al. Ook in de Premier League behoren ze tot de betere opbouwers en zijn ze belangrijk met het stichten van gevaar en zelfs met het creëren van kansen.

Verdedigend:

Vertonghen 2015/16 Vertonghen 2016/17 Alderweireld 2015/16 Alderweireld 2016/17 Luchtduels gewonnen % 74,2 59,1 52,8 60,2 Totaal aantal duels gewonnen % 66,0 60,7 51,7 54,5 Gemiddeld aantal intercepties per wedstrijd 1.45 2.17 0.69 1.74 Gemiddeld aantal opruimingen onder grote druk per wedstrijd 7.72 6.24 5.69 7.74

Opvallend is dat Vertonghen wat betreft de cijfers er flink op vooruit is gegaan, terwijl Alderweireld wat is teruggevallen ten opzichte van vorig seizoen. Nog steeds zijn zijn cijfers uitstekend, maar vooral Vertonghen heeft zich spectaculair verbeterd. In de lucht en in het totaal aantal duels is hij veel sterker dan vorig jaar. Ten opzichte van andere verdedigers uit de Premier League steekt Vertonghen er eveneens bovenuit. Spelers als Gary Cahill, David Luiz, Laurent Koscielny en Joël Matip komen bij lange na niet aan zijn cijfers.