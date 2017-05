De saaiste Premier League-dag ooit?

Afgelopen zaterdag was een dag die de supporters van Sunderland het liefst heel snel zullen vergeten. Door een nederlaag tegen Bournemouth(0-1) degradeerden The Black Cats namelijk na een tienjarig verblijf in de Premier League naar het Championship. Het was echter niet alleen in het Stadium of Light een zaterdag om snel te vergeten.

In de vier middagwedstrijden vielen slechts twee doelpunten, waarna Burnley dit aantal door in de vroege avond met 0-2 te winnen bij Crystal Palace eigenhandig verdubbelde. Eerder op de dag was er naast de goal van Bournemouth ook een treffer te noteren van Leicester City. De uittredend kampioen won daarmee op bezoek bij West Bromwich Albion. De wedstrijden tussen Southampton en Hull City alsmede die tussen Stoke City en West Ham United bleven van doelpunten verstoken.

Vier doelpunten in vijf wedstrijden is een historisch lage waarde. Het is bijvoorbeeld voor het eerst in de geschiedenis van de Premier League dat er op een speeldag met minstens vier wedstrijden geen enkele thuisploeg scoorde. Dat leidde ertoe dat Match of the Day, voor het eerst sinds het in het huidige format, de uitzending begon met een wedstrijd die in 0-0 was geëindigd.

Er kan, kortom, niet echt gesproken worden van een ontzettend boeiende zaterdag in het Engelse voetbal. Maar er was een dag dat het erger was. Op 24 november 2001 maakten de ploegen het nog een stukje bonter. De zes wedstrijden van die dat leverden namelijk slechts drie doelpunten op. Newcastle United, Southampton en Tottenham Hotspur wonnen op die zaterdag alle drie met 1-0 van respectievelijk Derby County, Charlton Athletic en West Ham United. Bij Chelsea - Blackburn Rovers en Leicester City - Everton werd helemaal niet gescoord. Ook Bolton Wanderers - Fulham, met Edwin van der Sar tussen de palen, eindigde zoals het begon.

In datzelfde seizoen vond overigens ook in Nederland de speelronde met de minste doelpunten erin plaats. Op 5 mei 2002, de laatste speeldag van dat Eredivisieseizoen, eindigden maar liefst vijf van de negen wedstrijden in de brilstand. Op die Bevrijdingsdag scoorde Ajax op bezoek bij NEC twee treffers die de landstitel veiligstelden, terwijl achtervolger PSV bij De Graafschap niet verder kwam dan 2-2. Nummer drie Feyenoord, dat enkele dagen later de UEFA Cup zou veroveren, kwam bij Willem II niet verder dan 0-0. Ook Fortuna Sittard scoorde niet - de Limburgse traditieclub nam afscheid van de Eredivisie middels een bloedeloze 0-0 tegen aartsrivaal Roda JC.

Een eervolle vermelding moet naar RKC Waalwijk en Vitesse: in Brabant onttrokken beide ploegen zich aan de malaise en scoorden in totaal vijf keer: 3-2 voor de thuisclub. Met daarbij opgeteld de vier doelpunten op de Vijverberg en de twee in de Goffert kwam het totaal door een treffer van AZ op bezoek bij FC Den Bosch op twaalf, een laagterecord. Deze schaarste wordt nog indrukwekkender door het feit dat driekwart van de treffers in twee wedstrijden viel.