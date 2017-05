Tien jaar geleden: Kuyt schiet Liverpool naar finale

Als Dirk Kuyt zondag met Feyenoord kampioen wordt, is dat voor de routinier het duidelijke hoogtepunt in zijn voetballoopbaan. Echter is het precies tien jaar geleden dat de blonde aanvaller, destijds in het shirt van Liverpool, heel dichtbij iets nog veel groters kwam.

Op 1 mei 2007 speelden The Reds namelijk tegen Chelsea in de halve finale van de Champions League. Het heenduel op Stamford Bridge was in 1-0 voor Chelsea geëindigd. Op een kolkend Anfield trok Daniel Agger al snel de stand in evenwicht door een knap ingestudeerde vrije trap binnen te schieten. In de rest van de wedstrijd werd duidelijk dat de twee ploegen elkaar van haver tot gort kenden, het leek in die jaren soms wel alsof het Liverpool van Rafa Benítez en het Chelsea van José Mourinho elkaar iedere week tegenkwamen.

Gescoord werd er niet meer op Anfield, hoewel Kuyt er het dichtst bij was met een inzet die tegen de lat kwam. Daardoor werd er verlengd. De Katwijker dacht daarin nu wel de bevrijdende goal te maken, maar hij werd voor buitenspel teruggevlagd. Uiteindelijk lukte het hem toch om de held van de avond te worden, al was daar wat Nederlands voorwerk voor nodig. Door een benutte strafschop van Boudewijn Zenden en een gemiste van Arjen Robben was hij het namelijk die de beslissende penalty binnen mocht schieten. Met een kalme inzet schoot hij Liverpool voor de tweede keer in drie seizoenen naar de finale van het miljoenenbal.

Daar wachtte net als in 2005 AC Milan. Een herhaling van dat spektakelstuk zat er nooit in. Kuyt scoorde wel en werd daarmee tot op heden lid van een groepje Nederlandse doelpuntenmakers in Champions League-finales waar alleen Patrick Kluivert en Robben toe behoren. Echter Filippo Inzaghi in een verder weinig verheffende finale al twee typische Inzaghi-goals gemaakt en nam Milan, met Clarence Seedorf op het middenveld, daarmee revanche voor de nederlaag van 2005.

Voor zowel Liverpool als Kuyt zou dat een gemiste kans blijken. De Engelsen speelden in het huidige decennium pas één keer in de Champions League en voor Kuyt bleef het bij een titel in Turkije. Echter biedt de huidige meimaand hoop. Liverpool heeft een prima kans om nog eens de Champions League te halen, terwijl Kuyt met Feyenoord een historische landstitel voor het grijpen heeft. Hoe de tijden toch kunnen veranderen.