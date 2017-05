Leve de derby: de tien mooiste stadgevechten van de wereld

In Nederland is de stadsderby een redelijk onbekend fenomeen; slechts Rotterdam en Eindhoven hebben meerdere clubs in het betaalde voetbal rondlopen. Gezien het verschil in kwaliteit tussen bijvoorbeeld Feyenoord en Sparta/Excelsior en PSV en FC Eindhoven, worden deze wedstrijden niet heel pikant. In het buitenland ligt dit anders. ELF Voetbal woog zaken als sfeer, kwaliteit en vermaak tegen elkaar af en zette de – in onze ogen – tien mooiste stadsderby’s op een rij.



10. Derby van Manchester



Qua sfeer hoort deze wedstrijd eigenlijk niet in de top-10 thuis. En toegegeven, pak ‘m beet tien jaar geleden had deze wedstrijd dit rijtje niet gehaald. De laatste decennia is er echter veel veranderd. Door de opmars van Manchester City huizen er in een grauwe Noord-Engelse stad plots twee absolute wereldclubs. Niet voor niets gingen zeven van de laatste tien Premier League-titels naar Manchester en werden de derby’s steeds belangrijker. Afgelopen donderdag was dat overigens niet te zien: in een barslechte wedstrijd werd het 0-0.



Land: Engeland



Stad: Manchester



Speciale editie: Manchester United – Manchester City 1-6 (23 oktober 2011)



Sinds de Arabische overname in 2008 kwam Manchester City elk seizoen dichter bij de Engelse top, maar meedoen om het kampioenschap bleek de eerste drie jaren een brug te ver. Een magische wedstrijd op Old Trafford zou daar verandering in brengen. In het najaar van 2011 versloeg de blauwe formatie, aangevoerd door de Italiaanse Roberto Mancini, regerend kampioen Manchester United met 1-6. Man van de wedstrijd was Mario Balotelli, die een van zijn twee goals vierde door een shirt met de fameuze tekst ‘Why always me’ te laten zien. Manchester City werd aan het eind van het seizoen, de stadsrivaal als runner-up achterlatend, kampioen van Engeland.







9. Al Ahly – Zamalek



De Afrikaanse representant in dit lijstje. Dankzij de aanhoudende ontevredenheid met het politieke systeem, wisten we al dat Egyptenaren van een demonstatie niet vies zijn. Ook op voetbalgebied kunnen de gemoederen echter hoog oplopen. De twee grootste clubs van het land, Al Ahly en Zamalek, zijn flinke concurrenten van elkaar en onderlinge derby’s zijn vaak speciale wedstrijden. De rivaliteit stampt uit de koloniale tijd. Zamalek stond voor de rijke kant van het land en had een nauwe band met de Europese overheersers. Al Ahly vond dat belachelijk en steunde Egyptische onafhankelijkheid. Het gevolg was dat derby’s compleet uit de hand konden lopen.



Land: Egypte



Stad: Caïro



Speciale editie: Al Ahly – Zamalek 4-3 (2 juli 2007)



De tijden van dood en vernietiging lijken gelukkig verleden tijd en daarom gaat de derby van Caïro tegenwoordig over voetbal. In 2007 kenden de twee clubs onder de ogen van 110000 man hun meest historische ontmoeting. In een fenomenale bekerfinale kwam Zamalek drie keer op voorsprong, maar moest het toch zijn meerdere erkennen in Al Ahly. Onder aanvoering van middenvelder Mohamed Aboutrika, een nationale held in Egypte, wonnen ‘De Rode Duivels’ met 4-3.







8. Merseyside Derby



Elkaar lekker de huid vol schelden in de Premier League is leuk, zolang je bij voetbaloverstijgende dingen maar voor elkaar klaar staat. De stadions van Liverpool en Everton liggen op een steenworp afstand van elkaar en dat is in principe een ingrediënt voor een lekker pittige rivaliteit. The Merseyside Derby is zeker intens, maar tegelijkertijd staat deze Engelse kraker vooral bekend als The Friendly Derby. Een van de oorzaken daarvoor is het optreden van Everton-fans na het Hillsboroughdrama. Nadat 96 Liverpool-fans omkwamen bij een tragische stadionramp, maakten supporters van beide clubs door middel van sjaaltjes een fysieke verbinding tussen de stadions van beide clubs.



Land: Engeland



Stad: Liverpool



Speciale editie: Everton – Liverpool 3-3 (23 november 2013)



In de recente geschiedenis blijft vooral de 3-3 in het najaar van 2013 bij. Onder Brendan Rodgers kende Liverpool in het seizoen 2013/14 zijn beste jaargang sinds mensengeheugenis, maar in een prachtige uitwedstrijd op Goodison Park bleef het steken op een 3-3 gelijkspel. Uiteindelijk zou Liverpool tweede worden in dat seizoen. De achterstand op kampioen Manchester City was uitgerekend twee punten.







7. The Intercontinental Derby



Twee clubs uit dezelfde stad, maar gelegen op een ander continent. De geografische redenen voor de diepe rivaliteit tussen Galatasaray en Fenerbahce is duidelijk. De Intercontinental Derby is meer dan een wedstrijd tussen twee respectabele Europese subtoppers, het is een titanenstrijd waar fans het vaak met elkaar aan de stok hebben en het aansteken van een fakkel niet schuwen. Het maakt niet uit wie de thuisclub is, een tocht naar de andere kant van de Bospurus is altijd een heksenketel. Nouja, altijd: zowel Galatasaray als Fenerbahce kreeg dit seizoen zijn stadion voor de derby niet vol.



Land: Turkije



Stad: Istanbul



Speciale editie: Galatasaray – Fenerbahce 2-1 (18 oktober 2014)



In de 85ste minuut leek Fenerbahce op weg naar een prachtige overwinning in het hol van de leeuw, maar nota bene Wesley Sneijder dacht daar anders over. Met twee prachtige goals draaide de Nederlandse middenvelder de stand hoogstpersoonlijk om en maakte hij de fans van Galatasaray doldwaas gek.







6. Derby della Madonnina



Hoe kunnen we de Derby della Madonnina uit dit rijtje laten? AC Milan en Internazionale zijn niet meer de ploegen die zij vroeger geweest zijn, maar juist het gezamenlijke verval maakt deze wedstrijd in het heden zo interessant. De Milanese grootmachten van weleer doen er alles aan om terug te keren in de top, maar voor zowel AC als Inter is dat een moeilijk verhaal. Juist de Derby della Madonnina geeft deze clubs nog enigszins het gevoel een topclub te zijn. Want aan de grootheid van deze wedstrijd in een volgepakt San Siro, kunnen nog steeds weinig wedstrijden tippen.



Land: Italië



Stad: Milaan



Speciale editie: AC Milan – Internazionale 3-4 (28 oktober 2006)



Het onderstaande filmpje duurt een kwartier, maar is elke seconde het kijken waard. In het seizoen 2006/2007 maakten spelers als Clarence Seedorf, Andrea Pirlo, Patrick Vieira en Zlatan Ibrahimovic er in San Siro een spektakelstuk van. Het slotakkoord in deze 3-4 is een schitterend boogballetje van Kaká. Puur genieten.







5. Rode Ster Belgrado – Partizan Belgrado



Van de glans van Milaan is de stap naar de rauwheid van Belgrado snel gemaakt. Partizan Belgrado – Rode Ster Belgrado, in Servië bekend als de eeuwige derby, staat bekend als een van de pikantste wedstrijden van Europa. Simpelweg omdat de fans knetter-, knetter- en knettergek zijn. Waar wij in Nederland in de rust graag een broodje frikadel halen, genieten fans van deze clubs vooral van vuur afsteken. Vooral als nét de concurrent de tegenstander is.



Land: Servië



Stad: Belgrado



Speciale editie: Rode Ster Belgrado – Partizan Belgrado 1-0 (2 november 2013)



Opmerkelijk genoeg gebeurt tijdens de derby van Belgrado bijna altijd iets totaal belachelijks. In februari 2016 werd de wedstrijd bijvoorbeeld al na een halve minuut stilgelegd, omdat fans op de tribunes rookbommen afstaken. Wij kiezen echter voor de wedstrijd van 2 november 2013. Niet omdat Partizan Belgrado door een eigen goal van Milan Obradovic met 1-0 van de concurrent won. Nee, wij willen u enkel dit afgestoken vlammetje niet onthouden.







4. Derby della Capitale



De trots van de stad staat nergens zo op het spel als in Rome. Het maakt niet uit in wat of welke manier, maar om heerser van Rome te zijn moet de concurrent verslagen worden. Fans hopen natuurlijk dat hun favoriete club hoog eindigt op de ranglijst, maar diep in hun hart willen ze enkel kijken naar hun concurrent. Hoger eindigen dan de rivaal, dat is waar het in een van Europa’s trotste steden om draait. AS Roma of Lazio Roma kan een keer roemloos in de middenmoot eindigen, maar zolang men minstens één plek boven de concurrent staat is het seizoen geslaagd.



Land: Italië



Stad: Rome



Speciale editie: AS Roma – Lazio Roma 2-2 (11 januari 2015)



In derby’s als de Romeinse zijn voetballers met feeling voor de club altijd fijn. Rivaliteit met Lazio Roma werd er bij Francesco Totti al met de paplepel ingegoten en dat zorgde ervoor dat hij juist tegen de blauwe club uit de stad net iets gedrevener op het veld kan staan. Zo ook op 11 januari 2015, toen hij op 38-jarige leeftijd tweemaal scoorde. De laatste vierde hij door selfie te nemen met de AS Roma-fans.







3. El Derbi madrileño



De wedstrijd van dinsdagavond kan uiteraard niet ontbreken in ons lijstje. Sterker nog, El Derbi madrileño krijgt in deze lijst een plek op het podium toebedeeld. Dat heeft veel te maken met de ontwikkeling van deze derby. Sinds Diego Simeone aan het roer staat bij Atletico Madrid, is het stadsduel tegen Real Madrid een clash tussen twee Europese topclubs. Twee keer leidde dat zelfs tot een zenuwslopende Champions League-finale, waar een verlenging het verschil moest maken. Waarschijnlijk zal het tweeluik in de halve finale van het miljoenenbal, net zo spannend zijn.



Land: Spanje



Stad: Madrid



Speciale editie: Real Madrid – Atletico Madrid 1-2 (17 mei 2013)



Natuurlijk kunnen we over een van de twee Champions League-finales praten op deze plek, maar Atletico’s overwinning in de Copa Del Rey-finale van 2013 is veel specialer. Het was het einde van een unieke droogte, waarin Los Colchoneros liefst 14 jaar op rij nederlagen tegen Real Madrid leden. De beslissende goal van Miranda in de verlenging zorgde voor een unieke sfeerexplosie in de rood-witte vakken van het Santiago Bernabeu.







2. The Old Firm



Elke voetballer die The Old Firm gespeeld heeft, geeft naderhand dezelfde beoordeling: dit is de grootste derby van Europa. Qua sfeer valt dat waarschijnlijk niet te ontkennen. Celtic en Rangers hebben een rivaliteit die te verklaren is als blinde en pure haat, ontstaan door de verschillen in hun etnische en religieuze achtergrond. Door het faillissement van Glasgow Rangers is echter gebleken dat beide clubs elkaar nodig hebben. Want terwijl Rangers FC onder een nieuwe naam een herstart moest maken in de vierde divisie, zakte het niveau van het Schotse voetbal naar een ongelooflijk laag niveau. Inmiddels zijn The Gers weer terug op het hoogste niveau en lijkt The Old Firm weer in ere hersteld. Of het Schotse voetbal nog te redden is van het ingezette verval, is echter te betwijfelen.



Land: Schotland



Stad: Glasgow



Speciale editie: Rangers FC – Celtic FC 5-1 (26 november 2000)



Afgelopen zaterdag was Celtic veel te sterk voor Rangers FC en won het met 1-5. Het was een vernedering, die het verschil in klasse tussen beide ploegen op dit moment prima weergeeft. De verhoudingen waren natuurlijk niet altijd zo. Op 26 november 2000 won een Oranje getint Glasgow Rangers, gecoacht door Dick Advocaat, met 5-1 van de groen-witte rivaal. Onder anderen Ronald de Boer en Michael Mols pikten een goaltje mee.







1. El Superclásico



Er is maar een optie voor de hoogste notering op dit lijstje. Tijdens de Argentijnse kraker tussen Boca Juniors en River Plate gebeuren dingen, waarvoor je in Nederland een NEC-stadion aan stadionverboden uit kan delen. De strijd tussen de ‘rijken’ (Boca) en de ‘arbeiders’ (River Plate) wordt de Superclásico genoemd, omdat het een allesomvattende derby is. Een totaal ander clubkarakter, fans die balanceren tussen gek en gestoord en spelers die iets te veel van een pittige zaag houden. Alle symptomen van een pittige derby komen niet alleen terug in deze wedstrijd. Hier creëren ze de standaard waar elke derby in de wereld tegenaan probeert te hikken.



Land: Argentinië



Stad: Buenos Aires



Speciale editie: River Plate – Boca Juniors 1-0 (26 januari 2016)



In sommige wedstrijden heb je simpelweg een beetje strijd nodig om te winnen. De spelers van River Plate en Boca Juniors weten daar alles van. Op 26 januari 2016 verdeelden zij onderling vijf rode en negen gele kaarten, om uiteindelijk met negen tegen acht man de wedstrijd uit te spelen. “Nadien heb je dan spijt”, reageerde Boca-aanvaller Carlos Tevez na de schoppartij die hij voor zijn ogen zag gebeuren. Dat valt te begrijpen, aangezien het maar een oefenpotje was.