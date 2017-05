Wat je nog niet wist van Gianluigi Buffon

Toen Kylian Mbappé geboren werd, stond Gianluigi Buffon al op het WK: er zit een voetballeven twee van de blikvangers van woensdagavonds Champions League-affiche. Bijna duizend wedstrijden aan ervaring in het voordeel van de Juventus-doelman. Dat Buffon in 2006 de wereldtitel pakte weten we inmiddels wel, maar wat wisten we nog níet?

- De duurste keeper ooit

Terwijl de Europese elite de transfergrenzen maar blijft verleggen is één record nog onaangetast sinds 2001. Ongeveer 85 miljoen gulden (jawel, gulden, ongeveer 40 miljoen euro) maakte Juventus destijds over naar Parma (jawel, Parma). Zelfs in deze tijden van voetbalinflatie is dat transferbedrag voor een doelman nog altijd onovertroffen.

- Atletenfamilie

Een discus is nog geen voetbal, maar sporten met de handen zit Buffon in het bloed. Zijn moeder Maria was in haar tijd discuswerper, terwijl vader Adriano zich specialiseerde in gewichtheffen. De appel valt niet ver van de boom. Twee zussen van Gianluigi waren nog niet zo lang geleden actief als Italiaanse volleybalinternationals.

- Voetbalfamilie

Gianluigi is niet de eerste Buffon onder de lat bij La Squadra Azzurra. Ook Lorenzo Buffon, een neef van Gianluigi's opa, verdedigde ooit het doel van de nationale trots. Saillant: Lorenzo verdedigde de kleuren van zowel Internazionale als AC Milan, door de jaren heen grote uitdagers van het Juventus van Gianluigi.

- WK-expert

Niemand maakte als speler meer WK's mee dan Buffon. Bij vijf eindtoernooien was hij van de partij: 1998, 2002, 2006, 2010 en 2014. Op vier van die vijf toernooien was hij eerste keus, in 1998 kon hij vanaf de bank alvast wennen aan het idee.





- Middenvelder

Het was vader Adriano die op het idee kwam om zijn zoon in het doel te posteren. Elf jaar oud was Gianluigi toen hij luisterde naar het advies van zijn vader en de eerste stap zette richting een glansrijke carrière als doelman. Tot dat moment was hij middenvelder.

- Depressief

Ook als goedbetaalde topsporter gaat het leven niet altijd over rozen. Kort na zijn transfer naar Juventus in 2001 kampte Buffon met een depressie. Hij schakelde de hulp in van een psycholoog en knapte weer op.