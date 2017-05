Nu verkrijgbaar: de nieuwste editie van ELF Voetbal!

De nieuwste editie van ELF Voetbal Magazine ligt vanaf nu in de winkels! Daarin interviews met Juventus-keeper Gianluigi Buffon, Feyenoorder Rick Karsdorp, Ajax-captain Davy Klaassen, Sam Larsson en PSV'er Luuk de Jong. Ook gingen wij op bezoek bij Riechedly Bazoer in Wolfsburg, Ruud Vormer in Brugge en Garry Rodrigues in Istanbul.

RICK KARSDORP

Rick Karsdorp was dit seizoen een drijvende kracht achter het succes van Feyenoord. Zijn naam werd niet voor niets al gelinkt aan Bayern München. Karsdorp verlengde onlangs zijn contract, want hij wil Feyenoord niet transfervrij verlaten. Een verhaal over en met het 22-jarige troetelkind van het Legioen.



SAM LARSSON

Hij oogt wat laconiek, ongeïnteresseerd. Maar áls hij het op zijn heupen heeft zijn er weinig beter in de Eredivisie. De vraag is hoe lang de getructe Sam Larsson nog in Friesland te bewonderen is. Hij weet het zelf ook niet, zegt hij. Over Nederland, zijn frustratie en Ronaldinho.



RIECHEDLY BAZOER

Onder Peter Bosz belandde Riechedly Bazoer op een zijspoor bij Ajax. VfL Wolfsburg verloste de eens door Manchester City en Barcelona begeerde Utrechter van de bank. Wij bezochten hem in Duitsland, waar hij weer kan lachen. Dat doet hij dan ook volop. "Ik hoop ooit op het niveau van Robben en Sneijder te komen."



GIANLUIGI BUFFON

Met 39 jaar zit Gianluigi Buffon in de winter van zijn indrukwekkende loopbaan, maar Gigi is nog lang niet klaar. Een bijzonder interview met een levende legende bij Juventus en La Squadra Azzurra. "Emoties zijn de drijfveer in ons leven. En wat kan je meer opwinden dan voetbal."





LUUK DE JONG

Het werd niet het seizoen van PSV en aanvoerder Luuk de Jong. De 26-jarige goalgetter van de Eindhovenaren belandde zelfs op de bank. Met De Jong blikken we terug op de bijrol die PSV vervulde in de titelrace en vooruit op de naderende transferzomer. "Een grote schoonmaak is helemaal niet nodig."



DAVY KLAASSEN

Zijn haar wordt dunner, zijn cv dikker. Davy Klaassen is uitgegroeid tot de grote leider van Ajax. Het jongetje dat ooit met een AA'tje op de F-Side stond is nu de beste, belangrijkste en meest waardevolle speler in Amsterdam. Maar hoe lang nog? "Er is nog geen haast bij."



GARRY RODRIGUES

Van postsorteerder bij TNT naar voetbalmiljonair en vleugelflitser bij Galatasaray, waar hij teamgenoot is van Wesley Sneijder en Nigel de Jong. Hoe Garry Rodrigues als de Nederlandse Jamie Vardy via een lange en opmerkelijke route Istanbul bereikte. Een kleurrijke reportage vanuit de voetbalhoofdstad van Turkije.



RUUD VORMER

De status die Ruud Vormer sinds 2014 bij Club Brugge heeft, had hij ook graag verworven bij Feyenoord. Maar in De Kuip kreeg Vormer, de publiekslieving bij Blauw-Zwart, naar zijn mening nooit écht een kans. Hij vertelt waarom hij zich nu zo thuis voelt in Vlaanderen.





