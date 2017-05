Rick Karsdorp, op de brommer naar de Coolsingel

“ Puur op snelheid denk ik dat er weinig spelers in de Eredivisie zijn die bij me in de buurt komen.”

Paradoxaal, maar waar. Karsdorp was in de vorige jaargang, hoewel er veel minder gescoord werd, wel beslissender met assists. Vier beslissende voorzetten dit seizoen om elf vorig jaar. Een logische verklaring vindt hij in de huidige speelwijze. Dit seizoen speelt hij meestal met Berghuis voor zich, die vaak naar binnen trekt, maar wel vanuit zijn positie voetbalt. Dirk Kuyt of Toornstra zwerven daarentegen meer.



"Het maakt me niet uit wie er voor me staat. Met Dirk of Jens heb ik een prima seizoen gedraaid. Steven gaat iets meer de combinatie aan met de spits, verlegt het spel en heeft meer dreiging in zijn actie, maar met alle drie heb ik een goede klik. Vorig jaar moesten we het met Michiel Kramer in de spits ook veel meer van opkomende backs hebben. Met Nicolai Jörgensen kunnen we voetballend iets meer brengen. Dat is een groot verschil en verklaart het kleinere aantal assists", zegt Karsdorp in ELF Voetbal Magazine.



Op de brommer

In principe heeft Karsdorp alle vrijheid om zijn motor te starten en mee op te komen langs de rechterkant. Soms lijkt hij tijdens zijn rushes op een voorrangsweg te draven waar iedereen voor hem aan de kant gaat. Trainer Van Bronckhorst moet af en toe als verkeersregelaar optreden en onderweg een stopbord neerzetten. "Hij zegt weleens dat het beter is als ik vijf keer opkom en twee goede voorzetten geef, dan dat ik twintig keer kom en geen goede bal geef. In het begin had ik weleens moeite om het juiste moment te herkennen, maar op een gegeven moment ben je daar zo vaak mee bezig dat het vanzelf gaat."



Vrienden en kennissen hebben een term voor het opkomen van Karsdorp. De Schoonhovenaar is op zo'n moment 'op de brommer'. Een opgevoerde. Zelf vindt hij de uitdrukking wel toepasselijk en hij gebruikt het soms in interviews. Met zijn loopvermogen en snelheid beheerst Karsdorp de kunde om zijn tegenstander kapot te spelen. "Puur op snelheid denk ik dat er weinig spelers in de Eredivisie zijn die bij me in de buurt komen. Misschien Bilal Basaçikoglu en Terence Kongolo uit mijn eigen team. Of Sheraldo Becker van ADO Den Haag, maar verder zou ik niet snel iemand kunnen opnoemen."



