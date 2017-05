Head to head: Real versus Atlético

Dinsdagavond staat de eerste halve finale van de Champions League op het programma. Real Madrid strijdt in eigen huis tegen stadsgenoot Atlético om een plaats in de finale. Wie trekt er deze editie aan het langste eind, De Koninklijke of Los Rojiblancos?

Beide Madrileense clubs strijden al jaren mee in de absolute wereldtop. Ook dit seizoen zijn Atlético en Real veelvuldig te vinden in de bovenste regionen van verschillende competities. Hoe vergaat het beide ploegen dit seizoen in de Champions League en in de Primera Division?



Groepsfase

Atlético Madrid deed in de groepsfase precies waar het zo in uitblinkt. In zes wedstrijden kreeg de ploeg van Diego Simeone slechts twee doelpunten tegen. Dankzij de ijzersterke achterhoede hadden Los Rojiblancos aan zeven doelpunten genoeg om als groepswinnaar door te stomen naar de knock-outfase.





Atlético was in de groepfase twee keer te sterk voor PSV



Real Madrid is vrijwel ieder jaar een zekerheidje voor het winnen van de groep in de Champions League. Dit seizoen ging het voor Zinedine Zidane en zijn spelers lastiger dan verwacht. Slechts de helft van de wedstrijden werd gewonnen. Borussia Dortmund werd mede dankzij een knotsgekke 8-4 overwinning op Legia Warschau groepswinnaar. In de groepsfase maakte Atlético de meest solide indruk.





Wedstrijden Winst Gelijkspel Verlies Punten Real Madrid 6 3 3 0 12 Atlético Madrid 6 5 0 1 15



Knock-outfase

Beide ploegen kenden de nodige moeite op weg naar de halve finale. In de achtste finale werd er nog makkelijk afgerekend met Bayer Leverkusen en Napoli, maar in de kwartfinale ging het een stuk moeizamer. Atlético leek een vrij eenvoudige loting te hebben tegen Leicester, maar met een magere 1-0 overwinning in de heenwedstrijd maakte Atléti het zichzelf lastig. Een 1-1 gelijkspel in de return bleek genoeg om een strijdvaardig Leicester de das om te doen.





Ronaldo ontpopte zich tot matchwinner in een dubieuze kwartfinale



Aan de gewonnen kwartfinale van Real Madrid zat een nare nasmaak. Door talloze arbitrale dwalingen werd Bayern München flink benadeeld en moest scheidsrechter Viktor Kassai door het stof. Middenvelder Casemiro ontsnapte aan een rode kaart en Cristiano Ronaldo scoorde tweemaal uit buitenspelpositie.





Wedstrijden Winst Gelijkspel Verlies Real Madrid 4 4 0 0 Atlético Madrid 4 2 2 0



Competitie

Atlético Madrid staat ondanks teleurstellende prestaties in de competitie nog altijd op een keurige derde plaats. Real is daarentegen nog volop aanwezig in de strijd om het landskampioenschap. De Koninklijke staat met een inhaalwedstrijd voor de boeg momenteel op 71 punten, hetzelfde aantal als Barcelona.



In de onderlinge strijd in de competitie komt Real het beste uit de bus. Met een klinkende 3-0 overwinning en een 1-1 gelijkspel heeft de ploeg van Zidane dit seizoen in La Liga niet verloren van Atléti.