Transferwaarde: de vijf grootste stijgers in het wereldvoetbal

5. Renato Sanches

Actuele waarde: 30 miljoen

Verschil: +29,2 miljoen

Percentage toename: 3.650%

4. Antoine Griezmann

Actuele waarde: 80 miljoen

Verschil: +30 miljoen

Percentage toename: 60%

3. Pierre-Emerick Aubameyang

Actuele waarde: 65 miljoen

Verschil: +30 miljoen

Percentage: 85,7%

2. N'Golo Kanté

Actuele waarde: 40 miljoen

Verschil: +33 miljoen

Percentage: 471,4%

1. Dele Alli

Actuele waarde: 40 miljoen

Verschil: +35 miljoen

Percentage: 700%



Eervolle vermelding is op zijn plaats voor Ousmane Dembélé, die als zevende net buiten de top vijf viel, maar verhoudingsgewijs de grootste stijger is van allemaal. Kostte hij in januari 2016 nog de prijs van een gemiddelde doorzonwoning in Zoetermeer (250 duizend euro); inmiddels moet hij 28 miljoen opbrengen. Een stijging van liefst 11.100%.