Op bezoek bij Ruud Vormer, Hollandse branie in Brugge

Sinds zijn komst bij Club Brugge is Ruud Vormer (28) uitgegroeid tot publiekslieveling, smaakmaker en sfeerbepaler. De ex-speler van AZ , Roda JC en Feyenoord voelt zich thuis in West-Vlaanderen. Toch, een halve Belg voelt Vormer zich niet. Daarvoor is en blijft hij te veel d'n Ollander uit Hoorn. Over lol maken, Hand In Hand Kameraden, Ronald Koeman , Louis van Gaal en lekker babbelen bij de tv.

“ Ik gun iedereen in Rotterdam de landstitel van harte.”

Nee, de transfer van Roda JC naar Feyenoord in de zomer van 2012 pakte niet uit zoals Vormer had verwacht. In iets meer dan twee jaar kwam hij tot 53 officiële duels, vooral als invaller. "Toch heb ik nooit spijt gehad van mijn overstap naar Feyenoord. Alleen al omdat ik er een hele goede vriend als Kostas Lamprou aan heb overgehouden, haha. En ik had bij Feyenoord van meer waarde kunnen zijn, maar ik heb nooit echt een kans gekregen onder Ronald Koeman. Hij koos voor Jordy Clasie, Tonny Vilhena en Lex Immers. Dat was zijn middenveld. Ik moest het doen met invalbeurten van vijftien tot twintig minuten, speelde vaak bij de beloften. Dan krijg je geen zelfvertrouwen, zit je er niet lekker in. Ik had geen zin om nog langer op de bank te zitten en toen Brugge kwam ben ik vertrokken. Maar ik volg Feyenoord nog steeds elke wedstrijd en gun iedereen in Rotterdam de landstitel van harte."



Club Brugge wordt vaak het Feyenoord van België genoemd. Waarom ben je hier dan wel geliefd? "Nou, dat ligt voornamelijk aan het feit dat ik hier wel elke week speel. Qua speelstijl paste ik ook bij Feyenoord, maar de mensen daar zagen mij vooral langs de kant zitten. En als je dan een keer speelt ontbreekt het echte zelfvertrouwen. Dat heb ik hier wel. En verder ben ik iemand die altijd hard werkt en ook wel iemand die met iedereen een praatje kan maken. Zo ook met de supporters. Qua passie lijken ze echt op die van Feyenoord. Het is niet voor niets dat zij ook Hand In Hand Kameraden zingen. Zowel Club Brugge als Feyenoord is een club van het volk. Ze willen strijdlust en passie zien. Bij Anderlecht willen de mensen mooi voetbal zien. Anderlecht is wat meer te vergelijken met Ajax."

Hoe zou jij het niveau inschatten van de Belgische competitie ten opzichte van Nederland?

"Nou, je hebt het gezien aan de prestaties van de Belgische teams in Europa. Anderlecht deed het in de kwartfinales van de Europa League heel goed tegen Manchester United, werd in de verlenging uitgeschakeld. Genk stond ook in de kwartfinales en Gent kwam ver. Helaas deden wij het niet goed in de Champions League. Nul uit zes is wel slecht, hè? We waren gewoon een maatje te klein voor FC Kopenhagen, FC Porto en Leicester City. Maar het Belgische voetbal zit in de lift merk ik. Ik heb het idee dat de Belgen ook iets meer de mouwen kunnen opstropen dan de clubs in Nederland. Er wordt harder gewerkt. Maar over het algemeen spelen de teams in de Eredivisie wel verzorgder. Hier zie je Moeskroen en Westerlo niet zo van achteruit opbouwen als Heracles of Excelsior. Dan gaat de ballen echt lang. Maar als Belgische clubs tegen Nederlandse oefenen winnen ze wel vaak, heb ik het idee."



