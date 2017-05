Waarom Riechedly Bazoer weer reden tot lachen heeft

an de bank en zelfs de tribune in de Amsterdam ArenA naar een basisplaats bij VfL Wolfsburg. Er is sinds januari veel veranderd voor Riechedly Bazoer (20). Peter Bosz had hem niet meer nodig bij Ajax, maar in de Volkswagenstad wrijven ze zich in hun handen met de eens door Manchester City en FC Barcelona begeerde Utrechter. Over zijn eerste prijs in Duitsland, Ajax, familie en Arjen Robben.