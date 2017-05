Leonardo, De Kleine voelt zich nergens te groot voor

“ Ik dacht er sterk over om terug te gaan naar Brazilië. Wat had ik hier nog?”

Koffie: het heeft een magische betekenis voor Leonardo. De aanvaller, inmiddels 34 jaar, kan niet zonder. "Bij FC Eindhoven staat sinds de winter een nieuw apparaat, zo eentje met koffie uit poeder. Zonde. Daarvoor hadden we een automaat die koffie maakte uit echte bonen. Heerlijk. Leo kan niet zonder koffie."



Starbucks

We zitten in Ristorante Napoli in Rotterdam, op een steenworp afstand van zijn riante appartement op Blaak. Hij is er vaste gast. "Hier hebben ze ook goede koffie." De klok geeft 17.00 uur aan. "We hebben vandaag twee keer getraind. Dat heb ik nodig om volledig fit te geraken. Een zware dag. Leo wordt oud, haha. Daarna mocht ik weer in de file. Altijd file, hoe laat ik ook vertrek."



De weg Rotterdam - Eindhoven kent hij intussen op zijn duimpje. Sinds eind juni pendelt hij al heen en weer tussen zijn woonplaats en het stadion waar hij pas medio maart voor het eerst in wedstrijdverband zijn kunsten mocht vertonen. "Ik rijd nu ook op diesel." Elke ochtend staat Leonardo om kwart over zes naast zijn bed. "Om kwart voor zeven stap ik in de auto."



Tien minuten later parkeert hij zijn bolide bij het Shell tankstation tegenover Woudestein, het stadion van Excelsior. "Daar zit een Starbucks. Mijn dag moet beginnen met koffie. Dan vervolg ik mijn weg en ben ik meestal rond half negen in het stadion." Bij de Jupiler League-club heeft Leonardo, ooit het grootste talent op de Nederlandse velden, zijn voetbalcarrière nieuw leven ingeblazen.



Eindhoven

"In juni belde Ricardo Moniz (trainer FC Eindhoven, red.) me. 'Leo, waar zit je?' Ik was gewoon in Nederland, hier in Rotterdam. Maar ik was niet fit. In Australië liep ik een blessure op aan mijn knie, de meniscus. Ik dacht serieus dat ik mijn laatste wedstrijd in het betaald voetbal had gespeeld. Over en sluiten, de pijn bleef maar." Zijn avontuur bij Newcastle Jets eindigde zo in mineur. "Ik ben daar nog geopereerd en wilde in Nederland revalideren. Dat heb ik toen bij FC Eindhoven gedaan. Tijdens mijn eerste dagen kon ik nauwelijks lopen."



Het telefoontje kwam op het juiste moment. "Ik dacht er sterk over om terug te gaan naar Brazilië. Wat had ik hier nog? Ik wilde mijn appartement verkopen. Na het gesprek met Ricardo veranderde dat. Ik dacht na en besloot toch om definitief in Nederland te blijven. Dat is voor mijn zoontje (Lil van negen jaar, red.) ook veel beter. Ik woon hier mooi." Hij heeft niet overwogen om zich in Eindhoven te vestigen. "Nee, dat is niet goed. Dan ga ik buiten het voetbal op zoek naar vermaak. Ik ken mezelf. Hier in Rotterdam houd ik het rustig, kan mijn zoontje langskomen en hoef ik niets meer te ontdekken." Hij wijst. "Kijk, de markt wordt opgebouwd. Elke dinsdag en zaterdag staat het hier vol. Dat voelt vertrouwd voor me."



