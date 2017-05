Ajax-captain Davy Klaassen, klaar voor de volgende stap

“ Misschien kun je met Peter wat meer over koetjes en kalfjes ouwehoeren. Frank is wat meer introvert.”

Klaassen (24) is onbetwist de beste Ajacied van het (bijna) afgelopen seizoen. Van meet af aan was hij belangrijk met goals, maar paradoxaal genoeg is hij zelf minder te spreken over zijn seizoensopening. "Voor mijn gevoel ging het moeizaam. Ik moet ook altijd even opstarten, ieder seizoen eigenlijk. Die goals tegen PAOK en Rostov verbloemden dat. Het leek goed, maar ik kwam er pas na een week of zes echt lekker in. Ik was wel belangrijk in het spel, maar voor mijn gevoel niet dwingend genoeg. Op een gegeven moment kwam dat steeds meer. Kreeg ik het gevoel dat alles lukte, dat er niks kon misgaan. Fysiek heb ik me trouwens het hele seizoen goed gevoeld."



In die mindere periode werd er geroepen dat Donny van de Beek jou al was voorbijgestreefd. Van de Beek zelf vond dat overigens bullshit en noemde jou de beste speler van Ajax. Klaassen, na een diepe zucht: "Al die praatprogramma's neem ik al een tijdje niet meer serieus. Ik denk dat ik een goed seizoen heb gedraaid. Ik ben belangrijk voor de ploeg geweest, heb belangrijke goals gemaakt. Wat dat betreft ben ik tevreden. Maar je wil altijd meer."



Puzzeltocht

De opvolging van Frank de Boer lag onder een vergrootglas. Hoe heeft Klaassen, die in Ajax 1 alleen onder De Boer speelde, de komst van Peter Bosz ervaren? "Prima eigenlijk. Ik bedoel: er wordt altijd gezegd dat Peter andere voetbalideeën heeft dan Frank. Natuurlijk hebben ze hun eigen dingetjes, dat merk je wel. Maar ze willen allebei druk zetten, aanvallend spelen. Ze denken redelijk hetzelfde over voetbal. Misschien kun je met Peter wat meer over koetjes en kalfjes ouwehoeren. Frank is wat meer introvert, maar ik heb ze allebei hoog zitten."



In het laatste seizoen van De Boer leek het heilige vuur te zijn gedoofd, getuige het steriele spel van de Amsterdammers. Bosz lijkt Ajax weer nieuw elan te hebben gegeven. De wisseling van de wacht heeft jullie goed gedaan?

"Dat weet ik niet. En we zullen nooit weten hoe we hadden gevoetbald als Frank was gebleven. Oké, misschien was hij er zelf ook wel klaar mee. Uiteindelijk heeft hij een keuze gemaakt. Ik weet zeker dat hij was gebleven als hij het gevoel had gehad dat hij ons naar een hoger plan had kunnen leiden. Maar dat gevoel had hij niet."



Onder Bosz begon een puzzeltocht waarbij de laatste stukjes eind september op zijn plaats vielen. Hoe heb jij de zoektocht naar de ideale opstelling ervaren?

"Zoals ieder seizoen. Zo gaat het nou eenmaal. Vaak ligt de sleutel op de 6-positie. Als die goed valt dan is de puzzel meestal wel compleet. Ook dit seizoen. Vanaf het moment dat Lasse er speelde begon het te lopen. Zeven maanden later hebben we zoveel mogelijkheden. Op elke positie kunnen we twee, soms wel drie jongens opstellen die eerste elftal-waardig zijn. Dat is een grote kwaliteit van ons."



