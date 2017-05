Luuk de Jong: "Grote schoonmaak helemaal niet nodig"

“ Qua voetbal heb ik het gevoel dat we dit seizoen sterker zijn geworden”

Het belooft een drukke transferzomer te worden voor technisch manager Marcel Brands. De schep moet in de grond bij PSV. Bouwen aan een nieuwe ploeg. Bouwen op de as van het teleurstellende seizoen dat de Eindhovenaren doormaakten. Aan Brands de taak: het hervormen van de selectie waaronder het fundament weggehakt lijkt te worden.



Andrés Guardado, Jeroen Zoet, Davy Pröpper, Jetro Willems, Héctor Moreno: allen worden in verband gebracht met buitenlandse clubs. Allen staan ook al lang genoeg op de springplank die de Eredivisie heet om de sprong te wagen. Tel daar de terugkeer van huurlingen Siem de Jong en Marco van Ginkel naar hun Engelse broodheren bij op en de monsterklus van Brands is zichtbaar. De familie Brands hoeft geen vakantieplannen te maken voor de zomer. "Maar volgens mij geldt dat voor iedere technisch directeur", zegt De Jong.



Veel fans vinden dat de bezem erdoor moet bij PSV. Kun jij je daarin vinden?

"Je moet een team natuurlijk niet helemaal omgooien. Zeker niet. Het is beter om te kijken hoe je je kunt verbeteren. Marcel Brands en Toon Gerbrands zijn daar heel bewust mee bezig, dat merk ik aan alles. Ze willen niet opnieuw starten maar verder bouwen. Dat maakt PSV sterk. De huidige jongens weten hoe PSV wil spelen. Al besef ik natuurlijk wel dat je uitgaande transfers soms niet kunt tegenhouden. De afgelopen twee jaar werden we kampioen en gingen spelers weg. Zo gaat dat als je kampioen wordt. Maar ik heb niet het gevoel dat dat deze zomer gaat gebeuren. Een grote schoonmaak is helemaal niet nodig. Er zijn wel wat jongens gehuurd, die zullen misschien weggaan, maar verder moet ik het nog zien. En Brands en Gerbrands hebben de afgelopen jaren telkens laten zien een hele sterke selectie te kunnen neerzetten. Voor mijn gevoel hebben we sinds ik hier zit altijd de sterkste selectie van Nederland gehad. Daarover maak ik me totaal geen zorgen."



Heb je nog een tip voor Brands?

"Ik vertrouw volledig op hem. De spelers worden trouwens ook weleens betrokken bij het aantrekken van nieuwe krachten. Dat is ook goed, vind ik. De trainer heeft een manier waarop hij wil spelen, dan is het belangrijk dat de spelers die hij heeft daarin passen en daarin meedenken."



Vind je dat er iets ontbreekt aan dit team?

"Voor mijn gevoel niet. We hebben genoeg laten zien om volgend seizoen op verder te bouwen. We hebben zeker niet stilgestaan. Sterker: qua voetbal heb ik het gevoel dat we dit seizoen sterker zijn geworden."



