Een bijzonder interview met liefhebber Gianluigi Buffon

“ Met al die Haribosnoepjes en broodjes mortadella in mijn jeugd had ik evengoed een dikkerdje kunnen worden.”

Hoe je een interview in stijl geeft aan een buitenlands blad, toont Gianluigi Buffon. Een blitse jas, dito zonnebril en een goed humeur heeft hij tijdens een gesprek in het trainingscentrum van Juventus. Zo krijg je met de man die al meer dan duizend wedstrijden keepte een interessant gesprek over het leven, het keepersbestaan en de mens Gianluigi Buffon.



Je Tom Selleck-snorretje is eraf, zo te zien. Zijn de mensen om je heen daar blij om?

"Wat de buitenwereld over mijn stijl of gedrag denkt, interesseert me niet. Maar ik kan je wel verklappen dat mijn gezin en mijn beste vrienden erg blij waren met mijn beslissing, haha."



Was die snor een teken dat keepers eigenlijk masochisten zijn?

"Een keeper moet een beetje masochist zijn, anders had hij nooit de keuze gemaakt om in het doel te gaan staan. Je kunt dat ongeveer vergelijken met de keuze om scheidsrechter te worden. Ook dat heeft te maken met een streven naar macht en beslissingsrecht over anderen. Tegelijk moet je ook leren leven met de keerzijde van de medaille. Je incasseert alleen maar goals, je schiet ze zelf nooit binnen. Je krijgt ook de hele tijd geschimp en beledigingen naar je hoofd. Over die gespletenheid waar een doelman mee te maken heeft, moet maar eens een uitgebreide psychologische studie gemaakt worden."



In je familie ben jij de enige doelman, maar bijna alle familieleden zijn topsporters.

"Mijn ouders waren succesvol in de atletiek, mijn beide zussen zijn op hoog niveau actief in het volleybal. Dat gaf me waarschijnlijk een fysiek en mentaal voordeel om te sporten op topniveau. Bij ons thuis was niemand jaloers. Er hing ook geen druk. De prestaties van mijn familieleden stimuleerden me om ook voluit te gaan, maar ik ben nooit bezeten geweest om beter te doen dan zij."



Hebben Haribo en mortadellaworst je geholpen om de top te bereiken?

"Ik was er dol op. Ongelooflijk dat ik nog zo'n afgetraind atletenlichaam heb, haha. Met al die Haribosnoepjes en broodjes mortadella in mijn jeugd had ik evengoed een dikkerdje kunnen worden."



Toen je begon, stond je niet eens in het doel, maar als veldspeler op het veld.

"Ik was eerst middenvelder. Voor een wedstrijd met een Toscaanse jeugdselectie, die een voorwedstrijd speelde voor een thuiswedstrijd van Inter in San Siro in 1989, scoorde ik zelfs bijna. Helaas ging die bal tegen de lat. Soms speelde ik ook libero. Die ervaring hielp me later, toen ik in het doel ging staan. Ik kon door mijn verleden als veldspeler beter het spel lezen, kon ook aardig uit de voeten met de bal, wat in die tijd nog niet van een doelman gevraagd werd."



Heb je nooit de neiging gehad om mee naar voren te stormen en de bal hard in het doel te knallen?

"In mijn eerste jaren als prof wel. Intussen ben ik te oud en te kreupel geworden voor zulke avonturen. Tegenwoordig ben ik blij dat ik in het doel mag blijven staan, hopend dat de tegenstanders de bal pal op mij schieten."



