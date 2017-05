Samba Sam: "Trucs moeten tegenwoordig functioneel zijn"

“ Als zo'n akka-panna slaagt, dan gaat er wel een adrenalinerush door je lichaam.”

Elk interview krijgt Larsson weer die ene vraag; die over waar zijn toekomst ligt. Moe wordt Larsson er al niet meer van. "Vragen over transfers horen er nu eenmaal bij als je profvoetballer bent. Het is niet per se vervelend, maar het gaat er wel altijd maar over. Uiteindelijk kun je vaak niets zeggen." Veel liever dan over een transfer praat hij over zijn grote droom. "Spelen in de Champions League. Op het allerhoogste niveau."



Het miljardenbal waarin hij als kleine Larsson zijn jeugdheld Ronaldinho bij FC Barcelona zag schitteren. De Braziliaan was de grote inspirator voor de balkunstenaar uit Zweden, die met zijn hoogstandjes het publiek in het Abe Lenstra Stadion met regelmaat laat genieten. De harten van de Friese vrouwen op de tribune verovert hij met zijn Zweedse charmes. Larsson oogt alsof hij zojuist uit een populaire boyband is gestapt. De mannen krijgt hij bij tijd en wijle op de banken vanwege zijn fraaie trucs.



"Tegenwoordig moeten de trucjes ook functioneel zijn. Dat vind ik op zich wel jammer. Vroeger kon ik uren bezig zijn om bepaalde trucs te leren. Dan ging het echt om de sierlijke uitvoering, niet om het nut. Bij Heerenveen ben ik er nog steeds elke training mee bezig, maar dan ook om te leren hoe ik het succesvol toepas tijdens een wedstrijd."



Hét hoogtepunt van de baltovenaar uit Göteborg dit seizoen was wat dat betreft de akka-panna die hij met succes opvoerde tegen Go Ahead Eagles. Met Daniel Cowley als lijdend voorwerp. Een actie waar zelfs Neymar zijn pet voor zou afnemen. "Het is de eerste keer dat een akka-panna lukte in de Eredivisie. Maar het was niet zo dat ik er bewust over nadacht. Ik oefen zo vaak op hoogstandjes dat ik ze op den duur vanzelf gebruik. Sowieso ben ik een speler die op intuïtie speelt. Als je erover gaat nadenken is het moment allang weer voorbij. Maar als zo'n akka-panna slaagt, dan gaat er wel een adrenalinerush door je lichaam. Het is ook een leuke manier om het publiek te vermaken."



