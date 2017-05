Vijf Eredivisiespelers die gewild zijn in het buitenland

Zoals altijd worden er ook dit seizoen weer vele Eredivisiespelers in verband gebracht met transfers naar buitenlandse clubs. Vorig seizoen bijvoorbeeld verlieten Arek Milik, Jasper Cillessen en Vincent Janssen de Nederlandse velden. Wie zouden deze zomer in hun voetsporen kunnen gaan volgen? Hier een overzicht van vijf belangrijke kanshebbers, te beginnen met de bekerheld van zondag.

Ricky van Wolfswinkel



Zijn buitenlandse avontuur begon nog zo goed bij Sporting Lissabon, maar daarna wilde het bij Norwich City, Real Betis en AS Saint-Étienne niet zo vlotten. De spits keerde daardoor terug bij zijn eerste club Vitesse op jacht naar eerherstel. Die missie is geslaagd: 'RvW' maakte achttien goals in de Eredivisie en bezorgde de Arnhemmers met beide finaledoelpunten bijna eigenhandig de KNVB-beker, de eerste hoofdprijs in de clubhistorie. Dat doet natuurlijk de vraag rijzen of de aanvalsleider nog eens een buitenlands avontuur zou willen wagen. In Italië doken al berichten op dat hij bij Lazio een ploeggenoot van Wesley Hoedt en Stefan de Vrij zou kunnen worden.

Rick Karsdorp

Goede rechtsbacks zijn schaars, en de jongeling uit Schoonhoven heeft zich in het huidige seizoen spectaculair ontwikkeld. Recentelijk ondertekende Karsdorp een nieuw contract tot 2021, dus de intentie om langer bij Feyenoord te blijven is duidelijk. In het geval dat de geruchten dat Bayern München in hem de opvolger van de uitzwaaiende Philipp Lahm ziet inderdaad kloppen, zal duidelijk worden hoeveel die bedoelingen waard zijn. Hoewel het misschien wat vroeg zou zijn om deze zomer al zo'n stap te maken, geven zijn huidige prestaties reden om te denken dat Karsdorp inderdaad voor de Europese top bestemd is.

Sébastien Haller

Geen enkele andere buitenlander maakte zoveel doelpunten voor FC Utrecht als Haller, die recentelijk Stefaan Tanghe onttroonde. De Fransman speelt intussen al zo lang in de Domstad dat het makkelijk is om te vergeten dat hij pas 22 is. Zijn jonge leeftijd en indrukwekkende doelpuntenaantal maken dat de website Transfermarkt zijn marktwaarde het hoogste inschat van alle Eredivisiespelers buiten de traditionele top drie. Afgelopen zomer was Newcastle United al geïnteresseerd, wellicht wordt hun belangstelling na hun promotie terug naar de Premier League deze zomer nu echt concreet. Hoe het ook zij, het is moeilijk voor te stellen dat Haller volgend jaar nog in de Eredivisie, laat staan in de Galgenwaard actief is.

Sam Larsson

Bij sc Heerenveen zijn ze wel gewend aan een heel leger scouts op de tribune. Tegenwoordig zitten die er vooral voor Sam Larsson, de Zweedse vleugelflitser van de club. Na drie jaar in Friesland lijkt 'Samba Sam' ook wel toe aan een stap hogerop. Afgelopen winter leek Ajax voor hem in de markt, maar daar werd uiteindelijk besloten om David Neres te contracteren. Hoewel Heerenveen de optie heeft om zijn contract, dat nu tot 2018 loopt, met een jaar te verlengen, lijkt aanstaande zomer het ideale verkoopmoment om de hoofdprijs voor hem te kunnen vangen. Aan een gebrek aan interesse zal het, zeker gezien zijn indrukwekkende cijfers wat betreft dribbels en assists, niet liggen.

Davy Klaassen

Of zijn zaakwaarnemer Sören Lerby nou wel of niet in de Italiaanse pers heeft gezinspeeld op een vertrek van Klaassen bij Ajax doet er eigenlijk niet toe: weinig mensen geloven dat de Hilversummer na dit seizoen nog te houden is voor de Eredivisie. De aanvoerder lijkt Nederland ontgroeid en het regent berichten over een vertrek naar een Europese topcompetitie. Max Eberl, de technisch directeur van Borussia Mönchengladbach, verklapte onlangs het bedrag dat Ajax voor zijn talisman verlangt: dertig miljoen euro. Om daadwerkelijk een dergelijk bedrag te toucheren zal Klaassen, die nog tot 2019 vastligt in Amsterdam, deze zomer van de hand moeten worden gedaan.