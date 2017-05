Klaassen kan zich met doelpunt in heel bijzonder rijtje scharen

Het duel met Olympique Lyonnais in de Europa League is voor heel Ajax bijzonder, maar kan voor Davy Klaassen nog een extra tintje krijgen. Als de aanvoerder van de Amsterdammers woensdagavond scoort, zoals hij in de thuiswedstrijd tegen Schalke 04 zelfs tweemaal deed, komt hij namelijk in een heel bijzonder rijtje.

Op de lijst van topscorers van Ajax in alle wedstrijden in Europa staat Klaassen door die twee treffers momenteel op de gedeelde elfde plek, boven bijvoorbeeld Rafael van der Vaart, Zlatan Ibrahimovic, Dennis Bergkamp en Marc Overmars. Met zijn elf doelpunten is de captain bovendien slechts één treffer verwijderd van de top tien Europese topscorers van Ajax aller tijden.

Litmanen

Aan kop van die ranglijst gaat Jari Litmanen (26 goals), gevolgd door Johan Cruijf (23) en Sjaak Swart (18). Ook Luis Suaréz (16) en Klaas-Jan Huntelaar (14) staan in de top tien - zij zijn met Litmanen de enige Ajacieden in het rijtje die na de eeuwwisseling nog het Ajax-shirt in Europa droegen. Klaassen kan zich dus in een bijzonder rijtje scharen en boven Marco van Basten en Shota Arveladze komen - de mannen met wie hij momenteel de elfde plaats deelt.

Klaassens' eerste goal over de grens in dienst van Ajax was overigens in 2014 in het Europa League-duel met Red Bull Salzburg. In het met 3-1 verloren duel maakte hij van afstand slecht de eretreffer. Zijn eerste goal in de Champions League viel een seizoen later, maar ook dat duel werd kansloos verloren: Paris Saint-Germain was met 3-1 te sterk.





Productiviteit

De echt grote productiviteit, waardoor Klaassen met stip op de eeuwige ranglijst van Ajax is gestegen, kwam dit seizoen eigenlijk pas op gang onder trainer Peter Bosz. De middenvelder verdubbelde zijn totaal aan Europese goals meer dan, door zijn twee treffers tegen PAOK Saloniki, Rostov FK en dus Schalke 04. Van vijf sprong hij plotseling naar elf.

Het tekent de ontwikkeling van Klaassen. Hoewel hij gemiddeld over zijn 42 Europese duels ongeveer vier duels nodig heeft voor één doelpunt, is dat dit seizoen een stuk beter: ongeveer per 2,3 duels scoort hij in Europa. Aangezien Klaassen de vorige wedstrijd droog stond, moet scoren in het tweeluik met Olympique Lyonnais uiteraard wel gebeuren.

En omdat mede door deze ontwikkeling de Europese (sub)top inmiddels achter Klaassen aanzit, zijn de doelpunten ook nodig om nog in de top tien Europese topscorers van Ajax te komen. Na dit seizoen is die kans vermoedelijk verkeken en speelt de international waarschijnlijk niet meer in de ArenA. Alle reden dus voor Klaassen om woensdagavond doel te treffen in de halve finale van de Europa League. Een bijzonder duel.