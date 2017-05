Kansen voor Ajax: opponent Lyonnais defensief erg zwak

Je bent zo sterk als je zwakste schakel. Een bekende uitspraak, die vaak op de waarheid berust. En hoewel coaches vaak proberen om dat weg te moffelen, lukt dat ook Lyonnais-trainer Bruno Genesio niet. De Franse grootmacht krijgt weliswaar regelmatig complimenten over het vertoonde aanvalsspel en de indrukwekkende drang naar doelpunten, maar verdedigen is een discipline die Lyonnais nog níet zo goed beheerst.

In de Franse competitie krijgt de nummer vier van de Ligue 1 namelijk bijzonder veel tegengoals: liefst 42. Dat is meer dan bijvoorbeeld nummer twaalf Toulouse en maar vier minder dan Nancy, de voorlaatste ploeg onder de degradatiestreep. Bovendien is 42, weliswaar met een paar duels meer, bijna het dubbele van het aantal tegengoals van Ajax (22).

Hoe ziet de achterhoede eruit?

De linksbenige sluitpost Anthony Lopes is op het eerste gezicht een betrouwbare schakel in de defensie, maar in duel met AZ maakte hij zeker niet altijd een geweldige indruk. Lopes is zeker geen geweldenaar.

Het verdedigingscentrum, vaak gevorm door Mouctar Diakhaby en Emanuel Mammana, is degelijk. De eerstgenoemde is een groot talent, maar speelt voor het eerst een Europese halve finale, terwijl Mammana waarschijnlijk ontbreekt met een blessure. Mocht hij inderdaad niet fit genoeg zijn, dan is Mapou Yanga-Mbiwa zijn logische vervanger. Een prima verdediger, maar geen hoogvlieger: niet voor niets werd hij door de absolute Europese top eerder al afgetest.





Bij AS Roma werd Yanga-Mbiwa te licht bevonen, ondanks zijn winnende goal tegen rivaal Lazio.

De rechterzijkant van de defensie wordt steevast bezet door Rafael Pereira Da Silva, de voormalig speler van Manchester United. Op Old Trafford werd hij te licht bevonden, in Frankrijk zijn ze erg blij met de achterhoedespeler. Datzelfde geldt voor de ervaren kracht Jérémy Morel. De kleine hardwerkende linksachter is precies wat je noemt degelijk. De opties om de backs te vervangen zijn overigens schaars: alleen routinier Christophe Jallet, die tegen AZ nog speelde, lijkt daarvoor geschikt. De Pool Maciej Rybus is namelijk geblesseerd.

Profiteren

Beperkte verdedigende opties, matige cijfers in de Ligue 1 én het feit dat Olympique Lyonnais elke wedstrijd in de Europa League tot dusver minstens één tegendoelpunt kreeg, zo ook tegen AZ, bieden zeker hoop voor Ajax. De zwakte van de Fransen ligt duidelijk achterin. Kan de ploeg van Peter Bosz daar van profiteren? Als de grote mannen voorin bij Lyonnais inderdaad niet fit genoeg zijn om te spelen, zoals de geruchten al dagenlang gaan, dan liggen er zeker kansen voor de Amsterdammers.