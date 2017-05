Ploeg Gattuso met minste tegengoals tóch hekkensluiter

Volgens sommige trainers is een stabiele verdediging de basis voor succes. Dat dat niet altijd opgaat bewijst het Italiaanse Pisa, de club van Gennaro Gattuso. De club heeft weliswaar de minste tegendoelpunten in de gehele Serie B, maar toch bezet de ploeg de laatste plaats.

Na 39 wedstrijden heeft de nummer 22 Pisa nu 34 punten. Dat is een punt minder dan Latina, de nummer 21, en zes minder dan nummer twintig Ternana. Maar waar deze ploegen respectievelijk 45 en 51 goals om de oren kregen, waren dit er voor Pisa slechts 29. Dat is zelfs zeven doelpunten minder dan Spal, de koploper in de Serie B. Met 22 doelpunten scoorde de hekkensluiter overigens ook het minst vaak.

Wie een doelpuntrijke wedstrijd wil zien, kan dus beter niet naar Pisa gaan. Tien keer eindigde een duel van de ploeg zonder doelpunten. Negen keer werd het 1-1 en tien keer verloor Pisa met 1-0. Het probleem ligt vooral voorin, want de doelman van de Italianen liet nooit meer dan twee ballen in een wedstrijd door. Ook aan de andere kant vielen er zelden meer dan twee doelpunten. Slechts een keer, in de uitwedstrijd bij Ascoli. Die eindigde in 2-4.

AIK

Het Zweedse AIK deed ooit het omgekeerde. In 1998 werd de ploeg kampioen van de Allsvenskan met slechts 25 doelpunten. Dat was er een minder dan de nummer laatst van dat seizoen, Östers IF. Ook AIK had destijds het laagste aantal tegengoals, slechts vijftien. Dat waren er bij Östers 43.