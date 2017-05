Vijf manieren hoe Ajax Olympique Lyon pijn kan doen

1. Gebruik de rechterkant



Het elftal van Olympique Lyon beschikt in principe over meer kwaliteit dan het team van Ajax, maar kent wel degelijk een zwakke plek. Tegenover de linksback van de Fransen, Jeremy Morel, liggen er kansen. Besiktas, tegenstander van Lyon in de kwartfinale, liet in de thuiswedstrijd rechtshalf Ricardo Quaresma net wat dieper spelen en dat bracht Les Gones bij vlagen flink in de problemen. Ook eerder in het toernooi bleek de linkerkant zwakker dan de andere kant. Een dribbelaar in vorm aan de rechterkant is dus een absolute pré.



2. Durf druk te zetten



De centrale verdedigers van Olympique Lyon zijn groot, snel en moeilijk te kloppen in de lucht. Aan de bal hebben Mouctar Diakhaby en Nicolas N’Koudou, het verwachte basisduo tegen Ajax, hun tekortkomingen. Opmerkelijk, omdat de formatie van Bruno Genesio gemiddeld 57% balbezit heeft en achterin rondtikken niet schuwt. Door druk te zetten op de defensie, zou je Lyon in een foutje kunnen drukken. Lorient lukte dat meerdere malen en won in april de uitwedstrijd tegen Les Gones met 1-4.



3. Ben waakzaam voor counters



AZ speelde in de eerste wedstrijd tegen Olympique Lyon niet eens zo slecht, maar verloor kansloos met 1-4. De belangrijkste reden daarvoor is het tempo waarmee de Fransen kansen kunnen creëren. Door een combinatie van techniek en snelheid kan een scherp passje genoeg zijn om een speler een-op-een met de keeper te brengen. Alexandre Lacazette, de rappe afmaker van Olympique Lyon, speelt waarschijnlijk niet tegen Ajax. Dat is een enorm voordeel, de spits scoort bijna alles, maar met alternatieven als Nabil Fekir en Maxwell Cornet kan naïviteit net zo goed dodelijk zijn.



4. Schiet van afstand



Lyon krijgt opvallend veel afstandsschoten te verwerken. Liefst 41 procent van de schoten die het tegen zich krijgt, komen van buiten het zestienmetergebied. Dat is niet zonder reden; volgens statistiekenwebsite whoscored.com is Lyon is vrij zwak in het verdedigen van dit soort doelpogingen. Voor Ajax liggen hier kansen, omdat het met Amin Younes, Hakim Ziyech en Lasse Schöne spelers met een goed afstandsschot in huis heeft.



5. Houd de nul



Een tikkeltje, oké, heel erg cliché, maar juist tegen Olympique Lyon kan het niet vaak genoeg gezegd zijn. Les Gones heeft veel moeite om constant te zijn en verloor zowel tegen AS Roma als Besiktas dit seizoen de return. Twee keer kwam het daarmee weg, omdat ze op een goed resultaat in de eerste wedstrijd konden buigen. Hoe Lyon reageert op een slecht resultaat in de heenwedstrijd, is tot zover voor iedereen een mysterie. Is het elftal nog wel zo goed, als het coûte que coûte een goal moet maken? Om daarachter te komen, zal woensdagavond de nul moeten worden geworden.