Esm: Dost heropent jacht op Messi in Gouden Schoen

Onze landgenoot was afgelopen zondag goed voor een hattrick in de uitwedstrijd tegen Sporting Braga. Daarmee nam de boomlange Drent de volledige productie van Sporting Clube de Portugal voor zijn rekening tijdens de 2-3 zege. Dost bracht daarmee zijn seizoenstotaal op 31. Nog altijd twee minder dan Messi en omgerekend zelfs vier, omdat goals in zowel de Spaanse als Portugese competitie dubbel tellen.



Messi bleef zaterdag in de stadsderby tegen RCD Espanyol droog staan, maar maakte drie dagen eerder wel twee treffers tijdens de 7-1 monsterzege op hekkensluiter Osasuna. De Argentijnse steraanvaller heeft nog drie wedstrijden voor de boeg om zijn seizoenstotaal uit te breiden. Voor Dost rest eenzelfde aantal wedstrijden, waardoor de spanning op de ranglijst gehandhaafd blijft.



Robert Lewandowski klom naar plek drie. De Poolse aanvaller van FC Bayern München scoorde twee keer in de met 0-6 gewonnen uitwedstrijd tegen VfL Wolsfburg. Hij bracht zijn seizoenstotaal daarmee op 28 en passeerde de scoringsloze Pierre-Emerick Aubameyang tevens op de topscorerslijst van de Bundesliga. Luis Suárez klom door zijn twee treffers tegen Espanyol naar plek vijf, terwijl de andere spelers in de top dertien het net afgelopen weekend niet wisten te vinden.



Dat gold ook voor de spelers in de Eredivisie, omdat de competitie vanwege de finale van de KNVB Beker stillag. Wel een nieuwe landgenoot in de top honderd. Arjen Robben maakte zaterdag zijn elfde treffer in de Bundesliga op bezoek bij VfL Wolfsburg. De vleugelflitser uit Bedum is daardoor terug te vinden op plek 92. Het overzicht van de Gouden Schoen is een initiatief van de ESM, de samenwerkingsorganisatie van vijftien Europese (sport)tijdschriften en -dagbladen. Het overzicht van de Gouden Schoen wordt door ondergetekende bijgehouden op de redactie van ELF Voetbal.



ESM Gouden Schoen 2016/'17

Datum: 2 mei 2017



1. Lionel Messi (FC Barcelona) 33 x 2 = 66

2. Bas Dost (Sporting Clube de Portugal) 31 x 2 = 62

3. Robert Lewandowski (FC Bayern München) 28 x 2 = 56

4. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) 27 x 2 = 54

5. Andrea Belotti (Torino FC) 25 x 2 = 50

Edin Džeko (AS Roma) 25 x 2 = 50

Luis Suárez (FC Barcelona) 25 x 2 = 50

8. Mauro Icardi (Internazionale) 24 x 2 = 48

Romelu Lukaku (Everton FC) 24 x 2 = 48

10. Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) 31 x 1,5 = 46,5

11. Gonzalo Higuaín (Juventus) 23 x 2 = 46

Anthony Modeste (1.FC Köln) 23 x 2 = 46

13. Dries Mertens (SSC Napoli) 22 x 2 = 44

14. Harry Kane (Tottenham Hotspur) 21 x 2 = 42

15. Ciro Immobile (SS Lazio Roma) 20 x 2 = 40

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 20 x 2 = 40

17. Diego Costa (Chelsea) 19 x 2 = 38

Alexis Sánchez (Arsenal) 19 x 2 = 38

Francisco Soares 'Tiquinho' (Vitória Guimarães SC/FC Porto) 19 x 2 = 38

20. Sergio Agüero (Manchester City) 18 x 2 = 36

Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais) 24 x 1,5 = 36

22. Dele Alli (Tottenham Hotspur) 17 x 2 = 34

Iago Aspas (RC Celta de Vigo) 17 x 2 = 34

Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) 17 x 2 = 34

Timo Werner (RasenBallsport Leipzig) 17 x 2 = 34

26. Marcus Berg (Panathinaikos) 22 x 1,5 = 33

27. Marco Borriello (US Cagliari Calcio) 16 x 2 = 32

Antoine Griezmann (Atlético Madrid) 16 x 2 = 32

29. Nicolai Jørgensen (Feyenoord) 21 x 1,5 = 31,5

30. Aritz Aduriz (Athletic de Bilbao) 15 x 2 = 30

Matt Derbyshire (AC Omonia Nicosia) 20 x 1,5 = 30

Eden Hazard (Chelsea) 15 x 2 = 30

Joshua King (Bournemouth AFC) 15 x 2 = 30

Konstantinos Mitroglou (SL Benfica) 15 x 2 = 30

André Silva (FC Porto) 15 x 2 = 30

Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht) 20 x 1,5 = 30

37. Radamel Falcao (AS Monaco) 19 x 1,5 = 28,5

Younés Hamza (Xanthi FC) 19 x 1,5 = 28,5

Christian Gytkjaer (Rosenborg BK) 19 x 1,5 = 28,5

40. Christian Benteke (Crystal Palace) 14 x 2 = 28

Jermaine Defoe (Sunderland AFC) 14 x 2 = 28

Alejandro Gómez (Atalanta Bergamo) 14 x 2 = 28

Mario Gomez (VfL Wolfsburg) 14 x 2 = 28

Lorenzo Insigne (SSC Napoli) 14 x 2 = 28

Nikola Kalinić (ACF Fiorentina) 14 x 2 = 28

Max Kruse (SV Werder Bremen) 14 x 2 = 28

47. Samuel Armenteros (Heracles Almelo) 18 x 1,5 = 27

Reza Ghoochannejhad (sc Heerenveen) 18 x 1,5 = 27

Guillaume Hoarau (BSC Young Boys) 18 x 1,5 = 27

Ricky van Wolfswinkel (Vitesse) 18 x 1,5 = 27

51. Carlos Bacca (AC Milan) 13 x 2 = 26

'Keita' Baldé Diao (SS Lazio Roma) 13 x 2 = 26

Sadio Mané (Liverpool FC) 13 x 2 = 26

Marco Martini (SP La Fiorita) 26 x 1 = 26

Sandro Ramírez Castillo (Málaga CF) 13 x 2 = 26

Mohamed Salah (AS Roma) 13 x 2 = 26

57. Bafétimbi Gomis (Olympique Marseille) 17 x 1,5 = 25,5

John Owoeri (BK Häcken) 17 x 1,5 = 25,5

Cenk Tosun (Besiktas JK) 17 x 1,5 = 25,5

Enes Ünal (FC Twente) 17 x 1,5 = 25,5

61. Kike Gomez (Europa FC) 25 x 1 = 25

Evgeni Kabaev (Sillamäe Kalev) 25 x 1 = 25

Andrew Mitchell (Dungannon Swifts FC) 25 x 1 = 25

64. Diego Falcinelli (FC Crotone) 12 x 2 = 24

Kevin Gameiro (Atlético Madrid) 12 x 2 = 24

Vedad Ibišević (Hertha BSC Berlin) 12 x 2 = 24

Willian José (Real Sociedad) 12 x 2 = 24

Fernando Llorente (Swansea City) 12 x 2 = 24

Bojan Kaljević (Balzan FC) 24 x 1 = 24

Andrej Kramaric (TSG 1899 Hoffenheim) 12 x 2 = 24

Azdren Llullaku (CS Gaz Metan Mediaş) 16 x 1,5 = 24

Mimoun Mahi (FC Groningen) 16 x 1,5 = 24

Moussa Marega (Vitória Guimarães SC) 12 x 2 = 24

Álvaro Morata (Real Madrid) 12 x 2 = 24

Gerard Moreno (RCD Espanyol) 12 x 2 = 24

Heung-Min Son (Tottenham Hotspur) 12 x 2 = 24

Pieros Sotirou (APOEL Nicosia FC) 16 x 1,5 = 24

'Vágner Love' Silva da Souza (Alanyaspor) 16 x 1,5 = 24

Jamie Vardy (Leicester City) 12 x 2 = 24

80. Gerard Gohou (FC Kairat Almaty) 23 x 1 = 23

Klæmint Olsen (NSÍ Runavik) 23 x 1 = 23

82. Deni Alar (SK Sturm Graz) 15 x 1,5 = 22,5

Egzijan Alioski (FC Lugano) 15 x 1,5 = 22,5

Sebastian Andersson (IFK Norrköping) 15 x 1,5 = 22,5

Mikhail Gordeichuk (BATE Borisov) 15 x 1,5 = 22,5

Marcin Robak (KKS Lech Poznán) 15 x 1,5 = 22,5

Vitali Rodionov (BATE Borisov) 15 x 1,5 = 22,5

Milan Skoda (SK Slavia Praha) 15 x 1,5 = 22,5

Fedor Smolov (FK Krasnodar) 15 x 1,5 = 22,5

Florian Thauvin (Olympique Marseille) 15 x 1,5 = 22,5

Jelle Vossen (KRC Genk) 15 x 1,5 = 22,5

92. José Callejón (SSC Napoli) 11 x 2 = 22

'Rubén Castro' Martín (Real Betis Balompié) 11 x 2 = 22

Sergi Enrich (SD Eibar) 11 x 2 = 22

Iago Falqué (Torino FC) 11 x 2 = 22

Roberto Firmino (Liverpool FC) 11 x 2 = 22

Rui Pedro da Rocha Fonte (Sporting Braga) 11 x 2 = 22

Marek Hamsik (SSC Napoli) 11 x 2 = 22

Otto John (KF Trepça'89) 22 x 1 = 22

'Jonas' Goncalves (SL Benfica) 11 x 2 = 22

Jason Oswell (Newtown AFC) 22 x 1 = 22

Pero Pejic (FK Kukësi) 22 x 1 = 22

Arjen Robben (FC Bayern München) 11 x 2 = 22

Patrik Schick (UC Sampdoria) 11 x 2 = 22

Giovanni Simeone (Genoa CFC) 11 x 2 = 22

Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach) 11 x 2 = 22

Cyril Théréau (Udinese Calcio) 11 x 2 = 22

Sandro Wagner (SV Darmstadt 98) 11 x 2 = 22

'Welthon' Fiel Sampaio (Paços de Ferreira) 11 x 2 = 22

Wissam Ben Yedder (Sevilla FC) 11 x 2 = 22