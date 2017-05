Kuyt, de verlosser van de kampioensploeg Feyenoord

Jarenlang was er sprake van een terugkeer van Dirk Kuyt naar Feyenoord. Een kleine twee jaar na de bekendmaking van zijn rentree in Rotterdam-Zuid staat de routinier voor zijn tweede prijs. Hoe Kuyt de verlosser werd.

"Het is nu een mooi moment om terug te keren. Ik ben topfit en voel een grote drive om van mijn periode in De Kuip een groot succes te maken. Hopelijk met één verschil ten aanzien van mijn eerste periode. Ik wil nu echt een prijs winnen." Dit waren de woorden van een immer ambitieuze, maar ook 34-jarige Kuyt toen hij zijn contract ondertekende. Minimaal één prijs winnen was het doel, nadat de Rotterdammers liefst acht jaar droogstonden. Op z'n minst ambitieus. Misschien zelfs wel onrealistisch dachten de meesten.



Vooraanstaan

Het jaar voordat Kuyt zijn rentree maakte was namelijk juist weer een minder seizoen na de termijn van Ronald Koeman bij de Stadionclub. De samenwerking met diens opvolger Fred Rutten werd niet verlengd, het aanstellen van Giovanni van Bronckhorst was een risico. Op z'n minst. Kuyt draaide zijn hand niet om voor de moeilijke omstandigheden. Als captain ging hij vooraan in de strijd, scoorde in zijn eerste drie competitiewedstrijden en miste de hele eerste seizoenshelft geen minuut. Koste wat het kost: Kuyt hield woord en stond vooraan. Ook in de moeilijke tijden.

Want ja, ook mét Kuyt was er vorig seizoen een grote dip voor Feyenoord, maar desondanks eindigde de club uiteindelijk op de derde plaats van de Eredivisie. De traditionele top drie was definitief in ere hersteld. De verloren zoon Feyenoord was definitief terug terug aan de top.



Kuyt vorig seizoen na zijn doelpunt tegen Ajax.

Ook was er sinds acht jaar weer een prijs: de KNVB Beker. Mede dankzij een benutte penalty van Kuyt in de 119e minuut tegen Willem II. Als het moet, als het spannend wordt, dan staat hij er. De captain. Na de bekerwinst kondigde Kuyt de strijd om de titel al aan: "We willen meer dan de beker, we gaan voor de landstitel." En hij hield woord.

Bankzitter

Kuyt staat er als hij moet staan, maar moest dit seizoen ook vaker zitten dan hem lief was. Een rol waarmee hij in het begin de nodige moeite had. Logisch, gezien zijn ambitie, drive en fitheid. Maar ook zonder een vaste plek in het elftal was hij weer van enorme waarde: hij scoorde tegen Ajax, nam het voortouw tegen FC Utrecht en accepteerde het als hij helemaal niet in actie kwam. De transformatie naar zijn nieuwe rol is voor Kuyt inmiddels helemaal geslaagd.

Met een bekerwinst, naderende landstitel en bijvoorbeeld de zege op Manchester United is sinds de komst van Kuyt de glorie terug in De Kuip. De tastbare prijzen zijn terug. De trots is terug.

Wat zullen de woorden van Kuyt zijn na de landstitel die zondag wordt behaald op Kralingen? Kondigt hij zijn afscheid aan of vertelt hij toch komend jaar te gaan voor een volgend succes. Een Europese prijs, titelprolongatie? Met Kuyts ambitie zou het beide zomaar kunnen. En gezien zijn dadendrang ook. Want Kuyt heeft het waargemaakt. Als captain, invaller of bankzitter. Geen woorden, maar daden.