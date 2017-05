Dolberg & Klaassen: sleutel tot nieuw Europees succes van Ajax

De gouden jaren '70

Het grappige is dat het allereerste Europacup-succes van Ajax nu uitgerekend niet het succes van Amsterdamse spitsen is geweest. Zo maakte vleugelverdediger Willem Suurbier net zoveel goals als de spitsen Cruijff en Van Dijk: drie. Maar oké, dan was daar altijd nog Piet Keizer. De linksbuiten, fameus om zijn dubbele schaar en vrije trap, was in het seizoen 1970/71 met vier goals Europees topscorer van de Amsterdammers. In het volgende seizoen werden tien van de dertien doelpunten door Amsterdamse aanvallers gemaakt. Centrumspits Cruijff was goed voor vijf voltreffers, waarvan twee in de finale tegen Internazionale. Het jaar erop was Cruijff samen met de jonge aanvaller Johnny Rep met drie treffers topscorer. Rep, alias het goudhaantje, zette in de finale in Belgrado zijn handtekening onder het winnende doelpunt tegen Juventus.





1987: de Europacup voor bekerwinnaars

Ditmaal was Johan Cruijff geen speler, maar trainer van een Amsterdams succeselftal. En dat succes was voor een groot deel te danken aan een nieuwe fenomenale centrumspits. Marco van Basten schoot in het seizoen 1986/87 maar liefst 44 keer raak. Zijn meest bejubelde treffer maakte hij in Athene, in de Europacup II-finale tegen Lokomotiv Leipzig.





1992: grand slam

Nadat Ajax in 1992 onder Louis van Gaal de UEFA Cup had gewonnen, stonden alle te winnen Europese trofeeën in de Amsterdamse prijzenkast. Het scorend vermogen was dat seizoen afkomstig van een spits (Stefan Petterson) en een schaduwspits (Dennis Bergkamp). Sterker nog, Bergkamp was dat seizoen topscorer van Ajax. Zowel in competitieverband (24), als in Europees verband (6).





1995: de onnavolgbare schaduwspits

Drie jaar later toonde Jari Litmanen zich een meer dan waardige opvolger van Dennis Bergkamp. De Finse nummer tien vormde met de achttienjarige Patrick Kluivert een magnifiek koppel. In de Eredivisie prikten het duo er 35 in, in de Champions League maakten ze er samen acht. Litmanen was met zes treffers de Amsterdamse topscorer, maar het puntertje van Kluivert in de finale tegen AC Milan bleek goud waard. In het volgende seizoen scoorde het duo in de Champions League zelfs veertien keer, maar verloor Ajax de finale tegen Juve na strafschoppen.





2017: nieuwe Europese gloriedagen?

Net als in 1994 diende zich in de zomer van 2016 een achttienjarige spits aan: Kasper Dolberg. En de Deen scoorde direct tijdens zijn Europese ontmaagding: de gelijkmaker tegen PAOK. Ook in de Europa League vond Dolberg, negentien inmiddels, driemaal het net. Aanvoerder Klaassen, die als aanvallende middenvelder dit seizoen als een veredelde schaduwspits opereert, was in Europa al zesmaal succesvol. De aanvallende power van Dolberg en Klaassen bracht de Amsterdammers mede in de halve finale van de Europa League. Maar of het genoeg zal zijn voor eeuwige roem?