Weergaloos Ajax zet reuzenstap richting finale: 4-1

Ajax staat met één been in de finale van de Europa League. In de Amsterdam ArenA werd Olympique Lyon met 4-1 verslagen. Bertrand Traoré (2x), Kasper Dolberg en Amin Younes zorgden voor de Amsterdamse treffers. Mathieu Valbuena maakte namens Lyon nog een belangrijk uitdoelpunt.

Ondanks de ruime overwinning van Ajax kwam Lyon sterk uit de startblokken. Vooral in de eerste twintig minuten kwam Ajax er weinig aan te pas en zetten de Fransen goed druk. Desalniettemin was het Ajax dat de voorsprong pakte. Een heerlijk aangesneden vrije trap van Hakim Ziyech werd licht getoucheerd door Bertrand Traoré. Niet veel later legde diezelfde Traoré de bal goed klaar voor Kasper Dolberg na een mislukte uittrap van Lyon-goalie Anthony Lopes. De Deense spits werkte beheerst af.



Younes

Op slag van rust miste de niet altijd effectieve Amin Younes een enorme kans op de 3-0. Oog in oog met de Portugese doelman schoot hij erg zwak in. Een aantal minuten na de pauze kreeg de Libanese Duitser een herkansing. Zijn schot werd van richting veranderd, waarna de bal tergend langzaam over de lijn hobbelde. Dankzij de zesde assistent op de achterlijn keurde de scheidsrechter het doelpunt goed.





Bertrand Traoré speelde vanavond een grote rol



Felheid

Met ongekende strijd legde Ajax de Franse ploeg over de knie. Werkelijk iedere afvallende bal werd opgeëist door de Ajacieden. Zelfs Hakim Ziyech en Bertrand Traoré deden uitstekend hun verdedigende werk. De aanwezige supporters konden genieten van de strijdlust van hun helden op het veld. Ook Louis van Gaal was aandachtig toeschouwer van de passie die de Amsterdammers toonden. Ajax greep Lyon bij de keel en liet die lange tijd niet meer los. Na een korte periode van spanning maakte Traoré de bevrijdende 4-1. Het was meteen het einde van het Franse offensief.





Louis van Gaal was een van de aanwezige toeschouwers

Lacazette

Een van de belangrijke afwezigen aan de kant van Lyon was Alexandre Lacazette. Na een uur mocht de Franse goalgetter warmlopen terwijl hij toekeek hoe zijn ploeg het bijzonder moeilijk had. Na een uur spelen had zijn vervanger Nabil Fékir de 3-2 op zijn schoen, maar André Onana ontpopte zich tot reddende engel. De kans is groot dat Lacazette zijn hoofd wel koel had gehouden in die situatie. Met een kwartier te spelen mocht hij nog even invallen, maar zelfs voor Lacazette was de schade al te groot om nog te kunnen herstellen. Dit seizoen scoort hij ondanks de wisselvallige prestaties van Lyon weer aan de lopende band.