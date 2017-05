De flitsende 'Ajax-show' in beelden en Tweets

Ajax zelf is vanzelfsprekend in de wolken na het schouwspel.



Lyon probeert via statistieken de eer te redden.



Aanvoerder Davy Klaassen loopt ook voorop bij het bedanken van het publiek.







'De witte Chinees' heeft vooral genoten van Hakim Ziyech!



Het was niet de avond van Lyon-goalie Anthony Lopes.







In het andere doel ontpopte André Onana zich tot reddende engel.



Feyenoord-supporter Raemon Sluijter ziet ook een keerzijde aan het succes.



Goed voor het bekende 'Nederlands voetbal'!



Zij hebben nog een lange avond voor de boeg.







Lyon miste Lacazette in de jacht naar doelpunten.



De jonge Matthijs de Ligt speelde een ijzersterke wedstrijd.



Dolberg wordt in de gaten gehouden in Engeland.

Did not see this coming! Ajax 2 Lyon 0 great finish by Dolberg. Another striker linked to united. LvG is at the game.