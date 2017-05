Vijf redenen waarom… Ajax de Europa League gaat winnen

Ajax toonde donderdag fenomenale vorm en zette Olympique Lyon met 4-1 opzij! Daarmee is de ploeg in één klap zo goed als zeker van het spelen van de Europa League-finale. In Stockholm zou de club dan de kans krijgen om voor het eerst sinds 1995 een Europese hoofdprijs in de wacht te slepen. ELF zette vijf redenen op een rij waarom de club de Europa League gaat winnen!

- De datum van de finale

De finale-afspraak in de Friends Arena in Stockholm staat voor 24 mei op de agenda. Dat lijkt op het oog een hele normale woensdagavond, maar voor Ajacieden betekent deze meidag iets bijzonders. In 1995 werd Ajax onder leiding van Louis van Gaal kampioen van Europa door AC Milan in Wenen te verslaan. De datum van dit onderonsje? Juist, 24 mei. Het staat dus in de sterren geschreven dat Ajax, opnieuw met een team vol met jonge, talentvolle voetballers, een Europese prijs in de wacht zal slepen op een dag die op de kop af 22 jaar na de vorige Europese triomf is.

- Er doet een Kluivert mee

Patrick Kluivert verwierf zich in 1995 wereldfaam door als een ventje van achttien de winnende goal binnen te punteren tegen AC Milan. Ruim twintig jaar gingen daarna voorbij en de Amsterdamse club gleed almaar verder af richting het Europese zijpodium. Het kan haast geen toeval zijn dat de club nu het weer een Kluivert in de gelederen heeft ook weer eens van zich laat spreken op internationaal niveau. Aangezien Justin vrijdag zijn achttiende verjaardag viert, zal hij in Stockholm dezelfde leeftijd hebben als vaderlief destijds in Wenen. Een achttienjarige Kluivert in een Europese finale: wat kan er misgaan?

- De tegenstand is niet verheffend

Als Ajax de klus in Frankrijk klaart, weet het dat het in de finale een ploeg treft die niet onklopbaar was. Het Spaanse Celta de Vigo, dat in eigen land op een weinig verheffende elfde positie staat, was in de groepsfase al een obstakel dat door de ploeg van Peter Bosz twee keer zonder enorme problemen uit de weg werd geruimd. Vooruit, in Spanje bleef het gelijk, maar in de Amsterdam ArenA mocht de Baskische formatie van geluk spreken dat het uiteindelijk slechts met minimaal verschil verloor van een overtuigend Ajax. Ook Manchester United speelt al het hele seizoen weinig overtuigend voetbal en is bovendien gehavend. Hun topscorer Zlatan Ibrahimovic zal bijvoorbeeld in zijn thuisland sowieso niet kunnen meedoen.

- Ajax heeft langer rust

De wervelende show van Ajax deze donderdag kan niet worden losgezien van een lange periode zonder wedstrijd: het afgelopen bekerweekend kon Ajax met de voeten omhoog bekijken. De gunstige situatie wil dat Ajax nu ook een lange vrije periode heeft voor de finale: tussen het eind van de Eredivisie en de finale in Stockholm zitten tien dagen. Of de tegenstander nou Engels of Spaans is, die ploeg moet de zondag voor de finale nog in de eigen competitie aan de bak. Sowieso staat er voor Ajax in de Eredivisie, met het kampioenschap van Feyenoord zo goed als bezegeld en de tweede plaats vrij veilig, relatief weinig op het spel.

- Europees palmares

Ajax kent de weg in Europa beter dan de mogelijke tegenstanders. Hoewel Manchester United drie keer de Champions League/Europa Cup 1 won, heeft Ajax vier van die bekers in de prijzenkast staan. Wat betreft de Europa League hebben de Engelsen helemaal weinig ervaring in het toernooi. Dit terwijl Ajax in 1992 de voorloper van het toernooi, de UEFA Cup, wist te winnen ten koste van Torino. Wat betreft Celta de Vigo, die club heeft helemaal geen indrukwekkende Europese geschiedenis. Terwijl Ajax tegen Lyon voor de dertiende keer een Europese halve finale uitvocht, treedt Celta de Vigo tegen Manchester United pas voor het eerst aan in een internationale halve finale.