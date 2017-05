Samenvatting: Higuain schiet Juve langs Monaco (0-2)

AS Monaco heeft een klein wonder nodig om de finale van de Champions League te bereiken. Na twee treffers van Gonzalo Higuain hebben de Italianen een groot voordeel te pakken met twee uitdoelpunten. Monaco scoorde zelf niet en ging uiteindelijk met 0-2 over de knie.

In de voorbereiding op het huidige seizoen kreeg Gonzalo Higuain nog de nodige kritiek. De spits kwam iets te zwaar terug van een lange vakantie en was verre van topfit. Inmiddels verkeert de Argentijnse goalgetter in absolute topvorm. Ook tegen Monaco was Higuain met twee echte spitsengoals opnieuw van onschatbare waarde voor zijn ploeg.





Serie A Coppa Italia Champions League Wedstrijden 34 3 10 Doelpunten 23 3 6 Assists 3 0 0



De samenvatting van de wedstrijd:



All Goals & Highlights - Monaco 0 - 2 Juventus... door ZidaneHD