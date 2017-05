Matthijs de Ligt, jonge veldheer bij Ajax: "Het is nóóit klaar"

Het blijft onvoorstelbaar dat Matthijs de Ligt, van 12 augustus 1999, nog altijd pas eerstejaars A-junior is. De neo-international schopte in de thuiswedstrijd tegen Olympique Lyon een dertig jaar oud record van Dennis Bergkamp uit de boeken. De Ligt mag zich de jongste Nederlander noemen die ooit een Europese halve finale heeft gespeeld.



Enige onwennigheid of plankenkoorts viel bij de linker centrale verdediger niet te bespeuren. De Ligt, hoe gek het ook klinkt, is een household name geworden in het eerste van Ajax. "We misten drie verdedigers, dan doet de trainer sowieso een beroep op mij. Ik weet niet wat hij doet als iedereen aan boord is. Dat zien we dan wel weer. Ik denk dat ik me vanavond prima heb geprofileerd."



Ervaring

Wat heet. Het was De Ligt die na een nerveus begin rust bracht in het spel van Ajax. Waar medespelers grossierden in balverlies, daar vond de jongste speler op het veld met een paar korte versnellingen en strakke passes de vrije man. Het kwam het veldspel van de Ajacieden ten goede.



De Ligt blijft zich maar verbeteren, zo lijkt het. Na afloop, even buiten de Ajax-kleedkamer: "Ik heb inderdaad het gevoel dat ik in de laatste maanden beter ben geworden, sterker ook. Ik voel ook dat ik sneller ben geworden, heb meer rust aan de bal", zegt De Ligt tegen ELF Voetbal.



En: "In het begin had ik nog ontzag voor grote spelers. Dacht ik: zo, nu komt die op je af. Dat is minder geworden. Het heeft te maken met de speelminuten die ik heb gemaakt. Hoe je het ook wendt of keert, ik heb de laatste maanden veel ervaring in het eerste opgedaan."



Kansen

Ajax-Olympique Lyon was in veel opzichten een bizarre wedstrijd. Hoe geweldig de Amsterdammers ook speelden, hoe prachtig de 4-1 zege op de Franse topploeg, het gevoel overheerste dat er meer had ingezeten. "Als je naar de kansenverhouding kijkt, dan had het ook 8-2 kunnen zijn. Ik ben tevreden, dat sowieso. Maar het nog mooier kunnen zijn."







Het was opzienbarend dat Ajax de Franse opponent bijna het gehele duel van het kastje naar de muur stuurde. Het technisch geschoolde Lyon heeft een naam hoog te houden in Europa. "Het is een goede ploeg, zeker als je ze laat voetballen. Maar wij wisten hoe we ze moesten bestrijden: door ze bij balverlies gelijk onder druk te zetten. Dat zijn zij in Frankrijk niet gewend. Ze werden overdonderd."



Finale

Het was eveneens mooi om te zien hoe Ajax de aanval bleef kiezen. Zelfs na de tegentreffer van Mathieu Valbuena, de 3-1. De Ligt: "Als je zo goed speelt en je krijgt zoveel kansen, dan kan je de uitgangspositie voor de return verbeteren. Goed, we hadden bij 2-0 ook achterover kunnen gaan leunen. Hopen dat we geen tegengoal zouden krijgen. Nu win je met 4-1 en moeten zij er drie maken."



De finale, die op 24 mei in Stockholm op het programma staat, is wel dichtbij gekomen voor de Amsterdammers. De Ligt wil echter waker voor al teveel optimisme. Laat dat de les zijn van de uitwedstrijd tegen Schalke 04. "En die heeft ons geleerd dat het nóóit klaar is. Het zal lastig worden om daar weg te komen met een finaleplaats. Wij moeten goed spelen en stand houden. Niets meer, niets minder."