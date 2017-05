Bosz, Ziyech en Klaassen over 'bizarre avond': "8-2 had gekund"

Aan de dakconstructie van de Amsterdam ArenA hangen rode spandoeken met trofeeën die de club heeft gewonnen. De meeste rechtse boven het veld is er een met de UEFA Cup. Uit 1992. 25 jaar geleden. Van de Ajacieden die in de basis startten tegen Olympique Lyonnais was alleen Lasse Schöne (30) toen al geboren.



Een aantal spelers die in de finale tegen Torino speelde zit donderdagavond in de koninklijke loge van de Amsterdam ArenA: Edwin van der Sar, Rob Alflen, Bryan Roy, Frank de Boer, Stefan Pettersson, Danny Blind en Sonny Silooy. Voor hen een replica van de beker. En Louis van Gaal, de trainer van toen, die lachend zijn handen om de beker vouwt.



Filosofie

De bekerwinnaars van 1992 zien hoe het Ajax van Peter Bosz, een basisteam met spelers van gemiddeld 22 jaar en 137 dagen, Olympique Lyonnais, de huidige nummer vier in de Franse Ligue 1, verslaat. In een 'bizarre wedstrijd', zoals Bosz het duel na afloop op de persconferentie noemt. Hij vond Lyon sterk starten in Amsterdam en zijn jonge Ajax iets te nerveus. "Maar wij scoorden wel uit onze eerste twee kansen. Daarna ontstond er iets bij ons. En in het stadion. Het publiek was geweldig. De tweede helft was veel beter van ons. Het had zomaar, ik zeg maar wat, 7-3, 7-4 of 8-4 kunnen worden", aldus Bosz.



Trots was Bosz. "We hebben aanvallend en aantrekkelijk gespeeld. Overal zetten we druk. Daar staan wij voor. Aanvallen is in onze ogen de beste verdediging. Voetbal speel je ook voor de fans. Als je je taken goed uitvoert kun je zomaar vier keer scoren tegen een topteam als Lyon. Ik schat Lyon hoger in dan Schalke. We moeten daarom in de return nog een topprestatie leveren. Het is nog niet gestreden."







Het geloof

Hakim Ziyech (24) is het met zijn trainer eens. "Er komt nog een zware avond aan, daar in Lyon. We kunnen niet te vroeg juichen. Vooral omdat zij nog een doelpunt meepikken. Maar we lieten na die tegengoal ook zien dat we mentaal heel sterk zijn. We hadden verder kunnen uitlopen, maar het mocht helaas niet zo zijn. Ook niet voor mij, nee. Maar ik merk dat ik sterker word. Dat ik steeds meer inhoud heb."



De motor draait bij de nummer 22 van Ajax, de eerste speler in de historie van de Europa League met drie assists in een halve finale. "Bij momenten was het genieten op het veld. Het liep makkelijk, zeker in de tweede helft. Toen kwam er steeds meer ruimte op het veld. In de eerste twintig minuten hadden we het moeilijker. Gelukkig konden we met mijn vrije trap de wedstrijd openbreken. Ik had direct door dat Bertrand Traoré scoorde. Ik stond precies in de lijn van de bal en zag dat hij de bal nog aanraakte."



Had je een paar jaar geleden gedacht dat een Nederlandse ploeg zo dicht bij de finale zou komen?

"Eerlijk gezegd niet. Daarvoor leek mij de rest van de voetbalwereld inmiddels te ver weg. Ook door het financiële aspect. En de weerstand in andere competities is ook veel groter. Maar toen wij door de groepsfase kwamen ontstond bij ons wel het geloof dat er iets mogelijk was. En dat laten we nu zien."



Topniveau

Nog nooit verloor Ajax van Olympique Lyonnais. De balans na donderdagavond: drie zeges en twee remises. Toch is captain Davy Klaassen (24), die voor de wedstrijd luid werd toegezongen door de fans in de Amsterdam ArenA, is waakzaam voor volgende week donderdag, wanneer Ajax naar Stade des Lumières in Lyon gaat. "We hebben ons lesje geleerd van Schalke-uit. Zo'n scenario willen we niet weer meemaken. De ervaring van die avond in Gelsenkirchen nemen we mee. We moeten niet bang zijn om in Lyon hetzelfde spel te spelen als thuis. Deze voorsprong mogen we niet meer weggeven. We zijn nu zo dicht bij de finale. Stockholm lonkt. We moeten in Lyon durf en lef tonen. Dan gaan we zeker door."







Het kan nog beter dan donderdagavond, vindt Klaassen. "De eerste helft was niet van het niveau dat wij kunnen halen. De trainer zei dat ook in de rust. We waren wel effectief, maar het was nog niet top. In de tweede helft hebben we weer het niveau van tegen Kopenhagen en Schalke gehaald. Dan merk je dat het voor geen enkel team fijn is om hier in een volle ArenA te spelen. Eigenlijk is het krankzinnig, maar als je naar het wedstrijdverloop kijkt, hadden we hier met 8-2 moeten winnen. Dat had gekund. Daarom was dit nog niet het beste Ajax van dit seizoen. Maar het was weer een hele bijzondere avond. Een eerste stap naar iets heel moois."