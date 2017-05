'Aubameyang voor riante transfersom naar Paris SG'

Als we Bild in ieder geval mogen geloven. Technisch directeur Patrick Kluivert had woensdagavond in Parijs een ontmoeting met de aanvaller van Borussia Dortmund om de laatste details rond de transfer overeen te komen. Volgens de Duitse boulevardkrant met een positief gevolg.



Als transfersom zou er een bedrag van liefst zeventig miljoen euro (!) richting de Bundesligaclub komen. De overgang zou na de Duitse bekerfinale op 27 mei worden afgerond. Aubameyang is dit seizoen in de Bundesliga reeds goed voor 27 treffers. Zijn naam wordt al langer in verband gebracht met de Europese topclubs. Kicker Sportmagazin ontkent overigens dat er bij Borussia Dortmund aanbiedingen zijn binnengekomen.