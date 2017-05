Van paniekaankoop tot schrijver Europa League-historie

Hakim Ziyech (24) was woensdagavond betwistbaar de beste speler op het veld. De aanvallende middenvelder van Ajax onderstreepte in het heenduel met Olympique Lyonnais (4-1 winst) de ontwikkeling die hij dit seizoen doormaakt en schreef zelfs Europa League-historie. En dan te bedenken dat Ziyech eigenlijk een paniekaankoop betreft.

"Ziyech is een middenvelder en op dit moment heb ik acht middenvelders. Dat zijn er al te veel", zei Ajax-trainer Peter Bosz medio augustus. Een half uur eerder klonk het laatste fluitsignaal in de ArenA, waar het heenduel met FK Rostov in de Champions League-voorronde eindigde in 1-1. Een domper, net als het gelijkspel tegen Roda JC een paar dagen daarvoor (2-2). Het pijnpunt van Ajax lag al vroeg in de competitie open en bloot: creativiteit, of liever het gebrek daaraan. De roep om een speler met scheppingsvermogen werd met de dag luider en de meest genoemde naam was die van Hakim Ziyech.

'Wij zullen hem niet halen'

Niet alleen de buitenwacht schreeuwde om Ziyech, ook intern bij Ajax liepen destijds al bewonderaars van de Marokkaanse international rond. Het technisch hart van de topclub was echter niet overtuigd. Bosz achtte de sterspeler van FC Twente niet nodig en volgens directeur voetbalzaken Marc Overmars zou Ziyech andere talenten voor de voeten lopen. Daarnaast had Ajax op dat moment al genoeg creatieve spelers, aldus Overmars. "Hij is een fantastische speler, maar wij zullen hem niet halen. Want dan weet je zeker dat je een of twee jongens af kunt schrijven", sprak Overmars tegenover Ajax TV.

Een dag later werd met 1-2 van Willem II verloren, maar de echte koerswijziging kwam na woensdag 24 augustus. Met schaamrood op de kaken keerden de Ajacieden terug uit Rusland, waar het was vernederd door FK Rostov. 4-1 werd het, waardoor definitief een streep ging door de Champions League-droom. Het technisch hart maakte vervolgens een draai van 180 graden. Iedere vorm van beleid ging overboord. Ook al zou er niemand meer vertrekken, dan nog moést Ziyech komen. Vlak voor de transferdeadline maakte Ajax een bedrag van €11 miljoen over naar Twente. Ziyech werd daarmee de op een na duurste binnenlandse transfer ooit, en de duurste paniekaankoop.

Voor paal aan de zijlijn

Vanwege het torenhoge prijskaartje werd meteen vuurwerk verwacht. Bij zijn debuut liet Ziyech zich weliswaar zien met een assist, maar toch struinde de aanwinst wat verdwaald rond op de rechterflank. "Die jongen staat voor paal aan de zijlijn", analyseerde Dries Boussatta. Bosz had echter al aangegeven Ziyech als middenvelder te zien en binnen een maand zakte de Drontenaar een linie, om samen met Lasse Schöne en Davy Klaassen het huidige, succesvolle middenveld te vormen. Ziyech moest even wennen aan het meeverdedigen, maar stukje bij beetje paste de spelmaker beter in de Ajax-puzzel.

3 - Hakim Ziyech is the first player in Europa League history to assist three goals in a semi final or final. Magic. pic.twitter.com/PvAGQ0YkfO — OptaJohan (@OptaJohan) 3 mei 2017

Europa League-historie

Binnen driekwart seizoen is Ziyech omgeturnd tot een moderne en volwassen middenvelder, zo liet hij gisteren opnieuw zien. Een stylist, met een geweldige trap in zijn linker, maar ook een harde werker met gif in zijn spel. Gif dat in zijn Twente-periode maar af en toe zichtbaar was. In het heenduel met Olympique Lyonnais speelde Ajax voor rust niet geweldig, maar Ziyech viel op door met een paar verdedigende acties lucht te scheppen. Hij won misschien weinig duels, maar zette wel uitstekend druk met zijn teamgenoten.

15 - Hakim Ziyech has now assisted 15 goals for Ajax this season (all competitions), at least five more than any other player. Craftsman. pic.twitter.com/azG183JXBt — OptaJohan (@OptaJohan) 3 mei 2017

Dat Ziyech vervolgens de openingsgoal inleidde met een haarfijn aangesneden vrije trap laat zijn ontwikkeling zien. Het loopwerk gaat steeds minder ten koste van zijn aanvallende verfijndheid, wat zijn fysieke groei onderstreept. Voetballend gezien legde de technicus gisteren zelfs een historische partij op de mat. In totaal creëerde Ziyech zes kansen, meer dan iedere andere speler op het veld. Daarnaast resulteerde drie van de zes gecreëerde mogelijkheden in een assist, waarmee hij de eerste speler is die driemaal als aangever fungeerde in een halve finale of finale van de Europa League.

Counters om zeep geholpen

Natuurlijk is er nog genoeg ruimte voor verbetering. Zo moest Ziyech gisteren meer duels winnen en was zijn afwerking in het laatste half uur van de wedstrijd niet om over naar huis te schrijven. Zeker vier counters hielp de dribbelaar om zeep, want anders was de score nóg hoger uitgevallen. Dat terzijde lijkt Ziyech over alle facetten te beschikken om in de toekomst potten te breken op het allerhoogste niveau.