Op wie moet Ajax hopen in een eventuele finale?

Het scoutingteam van Ajax kan die vraag wel beantwoorden. De Spanjaarden waren namelijk eerder in het Europa League-seizoen al één van de tegenstanders in de poulefase, dus de rapporten over de ploeg van trainer Eduardo Berizzo zullen vermoedelijk nog ergens in een kast liggen. In de groepsfase speelde Ajax in Vigo gelijk, om vervolgens in eigen huis met 3-2 van de Galiciërs te winnen, in een wedstrijd die Ajax grotendeels domineerde. Oud-Feyenoorder John Guidetti maakte één van de Spaanse goals, en als Zweed is hem er vermoedelijk veel aan gelegen om de finale in Stockholm te bereiken.



Kracht

De ware kracht van Celta is moeilijk in te schatten. De ploeg maakt in de eigen competitie met een elfde plek en drie nederlagen op rij geen indruk, toonde in de eerdere ontmoetingen met Ajax ook niets om voor te vrezen en had alle moeite om de nummer zeven van België, KRC Genk, uit het toernooi te wippen.



Toch dient de ploeg niet te worden onderschat, op weg naar de halve finale was bijvoorbeeld Shakhtar Donetsk één van de ploegen die dat ondervond. In eigen land werd in het eigen Bailados al van FC Barcelona gewonnen, tevens schakelde Celta over twee wedstrijden Real Madrid uit in de Copa del Rey. De laatste weken wordt de eigen competitie ook niet heel serieus meer genomen, spelers krijgen geregeld rust met het oog op deze halve finale.





Knappe reeks

Manchester United kwam in de kwartfinale tegen RSC Anderlecht in de problemen, maar bekerde uiteindelijk over twee wedstrijden verdiend verder. Bij wedkantoren is de ploeg van José Mourinho de afgetekende favoriet om in dit tweeluik en in de finale als winnaar uit de bus te komen. De ploeg is in de Engelse competitie al sinds oktober ongeslagen, hoewel het er niet naar uitziet dat zelfs die knappe reeks voldoende zal zijn voor een klassering bij de eerste vier.

Tot nu toe heeft de Portugese trainer er steeds voor gekozen om in Europees verband zonder doelman David de Gea te spelen, waardoor voormalig AZ-doelman Sergio Romero onder de lat staat. Hoewel de Argentijn een gedegen sluitpost is, kan hij bij lange na niet tippen aan de spectaculaire kwaliteiten van De Gea en het is de vraag of Mourinho vertrouwen in hem houdt in deze beslissende fase van het toernooi. Een verdere vraag is wie er bij Man Utd de doelpunten gaat maken. Dat was dit seizoen toch al een heikel punt, maar nu Zlatan Ibrahimovic een zware blessure heeft opgelopen is het echt een acuut probleem voor The Mancunians.



Tegenstander

Als Ajax de finale haalt, kortom, liggen er tegen allebei de ploegen gewoon kansen. Manchester United zou het lastig hebben met het aanvallende, agressieve voetbal van Ajax en komt bovendien zelf maar lastig tot scoren. Celta de Vigo is een veel minder aansprekende naam en bovendien een ploeg die eerder in dit seizoen aan de Amsterdamse zegekar werd gebonden, maar is op een goede dag tot veel in staat. Alles overziend lijkt Ajax van geen van beide ploegen schrik te hoeven hebben. En dan zou een finale tegen Manchester United, een duel tussen twee grote namen in het Europese voetbal, alsmede een weerzien met Daley Blind, een prachtig affiche vormen.