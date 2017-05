Buijs: "Er zal geen plek zijn waar je geen mensen ziet."

Geboren in de regio Rijnmond, opgegroeid als voetballer op Varkenoord en doorgebroken bij Excelsior. Komend weekend zal speciaal zijn voor Danny Buijs, momenteel hoofdtrainer van Kozakken Boys. "De Coolsingel is kippenvel van de bovenste plank."

“ De Coolsingel is magisch”

In 2008 mocht de oud-Feyenoorder na de bekerwinst het bordes in hartje Rotterdam zelf betreden. Met materiaal om te filmen in zijn hand. "Ik had volgens mij nog geen camera op mijn telefoon, maar met een kleine videocamera heb ik alles gefilmd. Vorig jaar heb ik het nog gebruikt in de aanloop naar de bekerfinale, omdat Feyenoord tv dat wilde. Heel sporadisch vraagt die kleine of hij de beelden mag zien, alleen zelf doe ik dat niet. Die beelden zitten in mijn hoofd", vertelt hij tegen ELF Voetbal.

Het zijn de herinneringen aan een zee van mensen. "Het zal een moment voor de spelers worden die ze nooit meer gaan vergeten. Bij ons stonden er tienduizenden mensen, een onbeschrijfelijk gevoel. Als Feyenoord kampioen wordt staan er nog veel meer fans, dat gaat zijn weerga niet kennen. Het is zo magisch omdat je alleen maar mensen ziet vanaf het balkon. Of je nu rechtdoor, links of rechts kijkt: er is geen plek waar je geen supporters ziet. Als trainer of speler wil je in eerste instantie lekker voetballen en winnen, maar het zo intens gelukkig maken van zoveel mensen is nog veel mooier."

Publieke opinie

De kans is aanwezig dat Buijs komende maandag, indien de huldiging doorgang vindt, zijn weg gaat banen door de massa mensen. "Mijn jongste zoon is een echte Feyenoorder. Als die naar de Coolsingel wil, zal vader of moeder toch mee moeten, waarschijnlijk zal ik dat wel worden. Maar het hangt af van eventuele andere verplichtingen. Het is uiteraard nog wel speciaal voor me. Ik heb van de onderbouw tot de bovenbouw in de jeugd gelopen. Af en toe trainde ik al mee met de eerste selectie. Daarna ging ik naar Excelsior, dat toen nog een innige samenwerking had met Feyenoord."

Nota bene de stadsgenoot waar Feyenoord voor het eerst in achttien jaar weer de Eredivisie op zijn naam kan schrijven. De afgelopen twee weken hebben alle media aandacht besteed aan het aanstaande kampioenschap van Feyenoord, van Pauw tot De Volkskrant. De publieke opinie is dat Feyenoord nog even drie punten moet halen op Woudestein en er vervolgens een volksfeest kan losbarsten. Buijs denkt er niet zo makkelijk over: "Uiteindelijk verwacht ik dat Feyenoord wel gaat winnen, maar het kan best een lastige wedstrijd worden."

"Excelsior doet het heel knap, al een paar jaar. Je ziet toch dat best veel ploegen moeite hebben om bij Excelsior te winnen. Ze hebben een klein stadion, klein veld en bovendien spelen ze goed georganiseerd. De spanning bij Feyenoord komt er nog bovenop. Toch denk ik dat Feyenoord het gaat afmaken, ze hebben zo'n enorme drive en daarnaast zit heel het stadion vol met Feyenoord-fans. Dat gaat het verschil maken."

Gio

Buijs speelde vanaf 2006 tot en met 2009 51 wedstrijden voor de club uit Zuid. Dicht bij een kampioenschap kwam hij nooit, hoewel hij wel met spelers als Roy Makaay, Jonathan de Guzman en huidig trainer Giovanni van Bronckhorst speelde. "Gio verdient een enorm compliment. In zijn eerste jaar won hij de beker en een jaar later wordt hij waarschijnlijk kampioen. Dat te bedenken dat hij vorig seizoen bijna moest vertrekken. Van buitenaf is het lastig te beoordelen, maar ik denk dat zijn grote kracht is dat hij weet wat er nodig is in de absolute top. Hij weet hoe het er aan toegaat in een voetbalclub en hoe hij met mensen moet omgaan."

Van Bronckhorst wordt weleens verweten dat hij aan de saaie kant is, maar dat is juist een voordeel van hem volgens Buijs. "Naar buiten toe beschermt hij zijn spelers te allen tijde. Binnen kan hij hard en veeleisend zijn en keiharde beslissingen nemen. Voor hem is dat normaal, omdat hij de absolute top heeft meegemaakt."

"De belangrijkste speler van deze selectie? Karim El Ahmadi is al jaren geweldig. Zijn spel is prachtig om te zien, met die agressie en het druk vooruit zetten. En Jörgensen is natuurlijk van enorme waarde. Vergelijken met Guidetti en Pelle is lastig, want die speelden in hele andere teams. Maar Jörgensen past in ieder geval als spits en qua karakter uitstekend bij Feyenoord."