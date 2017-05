'Barcelona komt terug voor Coutinho'

Waar Barcelona komende zomer wil winkelen wordt steeds duidelijker, de Catalanen hebben nog steeds zeer serieuze belangstelling voor Philippe Coutinho. De Braziliaan van Liverpool wil voorlopig echter meer salaris dan Barcelona wil of kan betalen. Dat meldt The Sun.

Daarnaast is er ook nog allerminst een akkoord met Liverpool. The Reds zou al twee biedingen hebben afgewimpeld, maar Barcelona komt binnenkort terug met een derde bod. Zestig miljoen hebben ze voor de creatieve Coutinho over. Volgens The Sun niet genoeg om Liverpool op andere gedachten te brengen, de Engelsen verlangen een kleine twintig miljoen meer.